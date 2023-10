Grupa Republikanów doprowadziła do odwołania spikera Izby Reprezentantów ze swojej partii

Izba Reprezentantów USA przegłosowała usunięcie Kevina McCarthy'ego ze stanowiska przewodniczącego. Za odwołaniem Kevina McCarthy'ego na wniosek grupy Republikanów zagłosowało 216 kongresmenów przy 210 głosach przeciwko. Za opowiedzieli się wszyscy obecni politycy Partii Demokratycznej oraz ośmiu Republikanów określanych jako skrajnie prawicowe skrzydło partii.

Frakcja Republikanów przeciwko McCarthy’emu

Wszystko dzieje się w kontekście sporu o prowizorium budżetowe. Według autora wniosku o odwołanie – Matta Gaetza, przyczyną było niedotrzymanie przez republikańskiego spikera warunków umowy, którą zawarł z grupą kongresmenów, kiedy poparli jego wybór na stanowisko w 15 rundzie głosowania nad jego kandydaturą.

Bezpośrednią przyczyną było pozwolenie na uchwalenie przez Kongres prowizorium budżetowego, dzięki któremu udało się uniknąć zamknięcia większości funkcji administracji federalnej, bez postulowanych przez prawicowych deputowanych cięć budżetowych.

Część Republikanów zagroziła wcześniej gabinetowi Joe Bidena, że nie dopuści do zatwierdzenia budżetu i tym samym spowoduje "shutdown", to znaczy zamknięcie rządowej biurokracji. Środek ten miał wymusić m.in. to, by prezydent Biden zaangażował się w obronę południowej granicy przed naporem imigrantów.

Gaetz: Płaszczą się i klękają przed lobbystami

Matt Gaetz przewodzi frakcji GOP, która oskarża McCarthy’ego m.in. o układy z establishmentem. Frakcja ta od dłuższego czasu domaga się skutecznych działań w ochronie południowej granicy, na którą napierają imigranci. Opowiada się także za nieeskalowaniem wojny rosyjsko-ukraińskiej, co również jest przedmiotem obecnego kryzysu.

Na grupę spadała fala krytyki ze strony części działaczy partii. Gaetz broni swojego stanowiska. – Nie przyjmuję pouczeń od tych, którzy płaszczą się i klękają przed lobbystami oraz grupami interesu trzymającymi nasze przywództwo; którzy trzymają w szachu to miasto [Waszyngton – red.] i zaciągają pożyczki obciążające nasze następne pokolenia – skomentował krytykę.

"Partio Republikańska, opamiętaj się"

Do całego zamieszania odniósł się na platformie X generał Mike Flynn, doradca ds. bezpieczeństwa narodowego w rządzie Donalda Trumpa.

"Ten człowiek, Matt Gaetz, okazuje się być człowiekiem o historycznym wpływie w momencie historii Stanów Zjednoczonych, który wymaga wielkich liderów i lepszego przywództwa, aby stawić czoła tej sytuacji. Niech cię Bóg błogosławi za odwagę w obliczu ogromnej presji. Miliony, mam na myśli miliony patriotycznych Amerykanów, są z wami w tym decydującym momencie. Partio Republikańska, opamiętaj się!!!" – napisał.

Co dalej?

W tym momencie Republikanie mają obowiązek wyłonić nowych kandydatów ze swego grona, a głosowanie odbędzie się w następną środę.

Wobec tej sytuacji urząd tymczasowo obejmie wskazany przez McCarthy'ego kongresmen Patrick McHenry, jeden z jego czołowych współpracowników. Ma on jednak ograniczone uprawnienia, a prace Izby ulegną paraliżowi do momentu wyłonienia nowego przewodniczącego.