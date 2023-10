Dzięki rządowi Polska już druga w calutkiej Unii Europejskiej. Tuż za Grecją

Nawiasem mówiąc, czy pamiętają Państwo choćby jeden prezent od któregokolwiek rządu, który ten zafundowałby za swoje pieniądze? A przecież żaden z nich nie składał się z samych biedaków. Ot, gdyby tak członkowie polskiego rządu chcieli podarować od siebie każdemu Polakowi choćby po jednym groszu, kosztowałoby to ich, jeśli dobrze liczę, mniej niż 400 tys. zł, a to przecież suma, na którą pewnie daliby radę się złożyć – i przy okazji poczuć, jak to jest płacić za własne pomysły na wydawanie cudzych pieniędzy.