Sikorski: Konfederacja jest ofiarą kaczyzmy, współpraca jest możliwa

W rozmowie z portalem informacyjnym Goniec.pl Radosław Sikorski mówił o możliwości zawarcia porozumienia z Konfederacją. Polityk podkreślił, że wypowiada się wyłącznie w swoim własnym imieniu, a nie całej partii.

– W Konfederacji są różne nurty, oni też są ofiarami kaczyzmu. Bo też byli wykluczani z mediów publicznych, pan Mentzen powiedział, że jest szantażowany sprawą swojego brata. Są tam osoby wręcz represjonowane jak syn Mariana Banasia – mówił Radosław Sikorski.

Europoseł podkreśla, że jeżeli wybory parlamentarne potoczą się tak, że opozycji będzie brakowało kilku mandatów do przejęcia władzy, to ma on nadzieję, że Konfederacja będzie gotowa do zawarcia jakiejś krótkotrwałej współpracy. Jako przykład podał choćby wprowadzenie zmian w TVP.

Sikorski dodaje, że niektóre koncepcje Konfederacji są "absolutnie nie do przyjęcia". – Ja się dziwię, że jakąś kobieta chce na nich głosować. Ale współpracę parlamentarną zawiera się nie już z przekonanymi, ale z rywalami, z którymi się widzi jakiś wspólny cel – mówił polityk KO.

Kto wygra wybory? Sondaż dla DoRzeczy.pl

W najnowszym sondażu pracowni Estymator dla portalu DoRzeczy.pl wygrywa Zjednoczona Prawica. Zyskuje Koalicja Obywatelska, traci za to Konfederacja. Jarosław Kaczyński będzie potrzebował koalicjanta, aby zbudować rząd.



Na obóz władzy chce w tej chwili głosować 37,4 proc. respondentów, druga Koalicja Obywatelska uzyskała 30,6 proc. wskazań. Konfederacja może liczyć na 9,6 proc. głosów. Ex aequo na trzecim miejscu uplasowała się Trzecia Droga. Nowa Lewica cieszy się poparciem 8,7 proc. badanych.

