Minister Rau do dymisji? Wyniki sondażu

Afera wizowa jest jednym z wiodących tematów ostatnich tygodni kampanii wyborczej. Pomiędzy obozem rządzącym a opozycyjnym standardowo występuje przeciwstawność narracji. PiS utrzymuje, że doszło jedynie do urzędniczych nadużyć, sytuacja została opanowana, a odpowiedzialni zostaną ukarani. Opozycja z kolei twierdzi, że proceder przyznawania wiz za łapówki trwał kilka lat, a jego skala jest potencjalnie bardzo duża.

Przewodniczący PO Donald Tusk powiedział, że mamy do czynienia z "największą aferą XXI wieku w Polsce". Jarosław Kaczyński oznajmił natomiast, że "to nawet nie jest aferka".

Sondaż. Większość chce dymisji Raua

W najnowszym sondażu, zrealizowanym przez pracownię Kantar dla "Faktów" TVN i TVN24, ankietowani odpowiedzieli między innymi na pytanie: "Czy w związku z aferą wizową minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau powinien podać się do dymisji?".

Taką opinie wyraziło 63 procent pytanych. Przeciwnego zdania było 26 procent. Wariant "trudno powiedzieć" wybrało 11 procent uczestników badania.

Sondaż telefoniczny został zrealizowany przez Kantar między 2 a 4 października na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1500 osób powyżej 18. roku życia.

Schetyna o aferze wizowej

We wtorek o sprawę afery wizowej został zapytany na antenie RMF 24 Grzegorz Schetyna. Kandydat KO do Senatu powiedział, że o postępowaniu CBA w sprawie wiz wiedział minister Rau, przyznał się do tego i "nie zrobił nic".

Polityk zwrócił uwagę, że były wiceszef MSZ Wawrzyk jeszcze do niedawna funkcjonował w ministerstwie i współpracujący z nim prowadzili ten przestępczy proceder. Dlatego mówimy – To jest afera, musimy ją wyjaśnić – podkreślił Grzegorz Schetyna.

– Tylko w związku z tym, że jest kampania wyborcza i kilkanaście dni do wyborów, Rau zachował stanowisko i nie został przez Kaczyńskiego wyrzucony z rządu – ocenił polityk PO.

