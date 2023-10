Czemu Kaczyński zaatakował Trzecią Drogę? Hołownia zabrał głos

W środę na spotkaniu z wyborcami w Łodzi szef Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński odniósł się m.in. do działań Polskiego Stronnictwa Ludowego, które wchodzi w skład Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Trzecia Droga. Wicepremier w ostrych słowach zaatakował partię, zarzucając jej, że jest antyklerykalna.

– Dlaczego np. Kaczyński nagle zaczął tak odsłaniać karty i w tak absolutnie bezpretensjonalny sposób atakować Kosiniaka, mnie, Trzecią Drogę, przez ostatnich parę dni te konferencje, później on osobiście to robił przecież, on mówił, że my idziemy po to, żeby odebrać im władzę. Dokładnie po to idziemy, żeby odebrać im władzę – mówił Szymon Hołownia w TVN24.

Jego zdaniem Trzecia Droga może być kuszącą ofertą dla wyborców PiS, którzy wahają się czy kolejny raz poprzeć partię Kaczyńskiego. – Oni nie atakują słabych, bo to jest im do niczego niepotrzebne, bo wtedy słabego podbijasz. Niepotrzebnie. Natomiast jeżeli wychodzi im coś takiego z badań, a prawdopodobnie im wychodzi, patrząc po Kaczyńskim, to znaczy, że my jesteśmy realną alternatywą dla wyborców PiS-u, tych, którzy się dzisiaj wahają i tych, którzy są niezdecydowani – mówił polityk.

Lider Polski 2050 dodaje, że na "opozycji demokratycznej" zafunkcjonował niepisany pakt o nieagresji. – Dzisiaj jesteśmy na poziomie ok. 11, nawet 12 proc. Chcemy na tej ostatniej prostej przyśpieszyć z paroma jeszcze elementami, tak, żeby nasz wynik zmieścił się między 12 a 15 proc. – dodał.

Kto wygra wybory? Sondaż dla DoRzeczy.pl

W najnowszym sondażu pracowni Estymator dla portalu DoRzeczy.pl wygrywa Zjednoczona Prawica. Zyskuje Koalicja Obywatelska, traci za to Konfederacja. Jarosław Kaczyński będzie potrzebował koalicjanta, aby zbudować rząd.



Na obóz władzy chce w tej chwili głosować 37,4 proc. respondentów, druga Koalicja Obywatelska uzyskała 30,6 proc. wskazań. Konfederacja może liczyć na 9,6 proc. głosów. Ex aequo na trzecim miejscu uplasowała się Trzecia Droga. Nowa Lewica cieszy się poparciem 8,7 proc. badanych.

Pełne wyniki sondażu wraz z podziałem mandatów oraz wykazem zmian w poparciu względem ostatniego sondażu można zobaczyć W TYM MIEJSCU.

Czytaj też:

Najnowszy sondaż daje większość opozycji. Oto wynikiCzytaj też:

Nieoficjalnie: TVP zmienia godzinę debaty wyborczej. Znamy prowadzących