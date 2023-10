Afera pedofilska na You Tube. Ziobro interweniuje ws. Pandora Gate

Pandora Gate to afera pedofilska w świecie polskich youtuberów i influencerów. Internetowy twórca Sylwester Wardęga opublikował film stanowiący wynik prywatnego śledztwa w tej sprawie. Przywołując screeny rozmów, wywiady i nagrania wideo, Wardęga przekonuje w swoim filmie, że część środowiska internetowego wiedziała o działaniach Stuu – internetowego twórcy, który miał spotykać się z nieletnią dziewczyną. Sprawa wywołała olbrzymie poruszenie, gdyż są w nią zaangażowani inni popularni twórcy – Boxdel czy Dubiel.

Z dostępnych informacji wynika jednak, że to, co ujawnił Wardęga, to jedynie wierzchołek góry lodowej, a w sprawę było zamieszanych zdecydowanie więcej przedstawicieli polskiego You Tube'a. Wiadomo, że w najbliższych dniach ma zostać opublikowany kolejny film w sprawie, który ujawni nowe informacje. Wardęga o swoich ustaleniach poinformował też odpowiednie organy.

Ziobro: Polskie państwo musi reagować

Podczas czwartkowej konferencji prasowej głos w sprawie zabrał minister Zbigniew Ziobro. – Dzieci muszą być bezwzględnie chronione, w każdych okolicznościach. Polskie państwo musi w sposób zdecydowany reagować na takie sytuacje, jak afera Pandora Gate – podkreślił.

Polityk zaapelował również do osób, które mogą posiadać informacje w tej sprawie, aby zgłaszali się do prokuratury. Jak dodał, współpraca jest niezbędna, aby prokuratura i organy ścigania mogły sprawnie działać.

Ostrzegł też, że każdy, kto ma wiedzę na temat tego rodzaju przestępstw, a nie przekaże tej wiedzy organom ścigania, może liczyć się z odpowiedzialnością karną.

– Rodzice muszą mieć przekonanie, że państwo polskie chroni dzieci. Niemniej powinni również ponosić odpowiedzialność za własne dzieci i monitorować ich działania w Internecie – mówił minister.

