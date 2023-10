"Piątką dla zwierząt niestety nie weszła". Lewica prezentuje swoje postulaty

Kampania wyborcza zbliża się do końca. Poszczególne formacje wykorzystują każdy dzień do prezentowania swoich programów i atakowania konkurencji. Nagrywają w tym celu spoty wyborcze, występują w mediach i na konferencjach prasowych.

Żukowska: Piątka dla zwierząt niestety nie weszła

W czwartek przedstawiciele Lewicy poruszyli kwestię praw zwierząt. – Jesteśmy jedynym ugrupowaniem, które ma pełen program kompleksowy ochrony praw zwierząt. Jesteśmy też jedynym ugrupowaniem, które jest w tym absolutnie wiarygodne, bo jako cały klub, cały, podkreślam, głosowaliśmy za tzw. piątką dla zwierząt, która niestety nie weszła w życie – powiedziała Anna Maria Żukowska na konferencji prasowej.

Zakaz sprzedaży żywych ryb

Następnie polityk przypomniała, że Lewica opowiada się za zakazem hodowli zwierząt na futra. – To jest bogacenie się na okrutnym cierpieniu zwierząt. […]. Skończymy też ze sprzedażą żywych ryb. To mamy okazję zawsze w okolicach Bożego Narodzenia zobaczyć, duszące się karpie czy inne ryby w supermarketach, na targach, na bazarach. Nie ma takiej potrzeby […]. Skończymy też z wykorzystywaniem zwierząt w cyrkach. […] Mamy też program dotyczący zakazu chowu klatkowego – wyliczała Żukowska.

Rzecznik praw zwierząt i fundusz dzikiej przyrody

Lewica przypomniała, że postuluje utworzenie instytucji rzecznika praw zwierząt. – To jest instytucja, która naszym zdaniem powinna zostać powołana do ochrony praw zwierząt, zarówno domowych, jak i hodowlanych, jak i dzikich. Taki rzecznik powinien interweniować wszędzie tam, gdzie może dochodzić do łamania tych praw, gdzie może dochodzić do męczenia zwierząt – wskazała.

– Ostatnia rzecz to jest fundusz dzikiej przyrody. Fundusz dzikiej przyrody, tj. proponujemy przeznaczenie 20 proc. przychodów z gospodarki leśnej na ochronę dzikiej przyrody, na ochronę dzikich zwierząt – powiedziała Żukowska.

Aborcja, zmiana definicji gwałtu

Lewica zaprezentowała w tym roku wiele postulatów programowych. Podczas konwencji 2 września skoncentrowała się m.in. na programie mieszkaniowym. Z kolei w czerwcu ogłosiła pakiet o nazwie "Bezpieczna Polka". Obok "aborcji bez kompromisów" proponuje m.in. "zmianę definicji gwałtu".

Joanna Scheuring-Wielgus Lewicy przeczytała postulaty partii. – Bezpłatna antykoncepcja i tabletka "dzień po" bez recepty, całkowita refundacja in vitro, wysokie standardy opieki okołoporodowej i bezpłatne badania prenatalne, walka z przemocą i zmiana definicji gwałtu, urlop menstruacyjny, ale również środki higieny menstruacyjnej w instytucjach publicznych, równość płac kobiet i mężczyzn, natychmiastowe ściąganie alimentów, legalna aborcja bez kompromisów, zniesienie karania za aborcję i świecka ochrona zdrowia – powiedziała.

Żądanie Lewicy obowiązku szczepień covidowych

Przypomnijmy, że w grudniu 2021 roku Lewica złożyła w Sejmie projekt ustawy o obowiązkowych powszechnych szczepieniach przeciwko COVID-19 dla wszystkich osób powyżej 18. roku życia.

Magdalena Biejat domagała się nie tylko obowiązku szczepień na COVID, ale także grzywien dla Polaków, którzy nie zdecydowali się na przyjęcie preparatu.

Politycy, którzy sprzeciwiali się przymuszaniu Polaków przez władzę do aplikacji preparatu i oczekiwali dobrowolności w tym zakresie, byli określani przez polityków Lewicy "antyszczepionkowcami".

