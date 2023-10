"Mamy dość". Mocne słowa Kosiniaka-Kamysza

Jak powiedział Kosiniak-Kamysz, Trzecia Droga startuje w wyborach po to, aby "żeby lepszą Polskę zanieść naszym dzieciom, naszym wnukom, naszym następcom, żeby lepszą Polskę, niż my ją zastaliśmy, zanieść kolejnym pokoleniom". Lider PSL przekonywał, że jego politycy reprezentują przede wszystkim interesy zwykłych Polaków.

– Mieszkańców tu nie interesują przepychanki polityków i wygłupy w Sejmie. Oni oczekują rozwiązania konkretnych problemów, jak niekontrolowanego napływu produktów rolnych z Ukrainy. Wiemy jak to zrobić. Jesteśmy reprezentantem Polski lokalnej – stwierdził.

Kosiniak-Kamysz mówił również o problemach polskich rolników związanych z ukraińskim zbożem. Jak wskazywał, na Ukrainie największe gospodarstwa rolne mają po 400 tysięcy ha, natomiast w Polsce jest to ok. 12 tysięcy ha. Przypomniał także o propozycji PSL w kwestii zażegnania kryzysu zbożowego. Odpowiedzią ma być system kaucyjny.

Polityk stwierdził, że głosy oddane na Trzecią Drogę to głosy "za lepszą Polską, za zakończeniem złych rządów". Co więcej, to także głos za "końcem podziałów, nienawiści, zawiści, obłudy, chamstwa, tego wszystkiego, czego mamy dość".

– My mamy tego dość, mamy dość takiego marnotrawstwa, dzielenia Polaków, które po prostu niszczy wspólnotę – dodał lider ludowców.

Szanse Trzeciej Drogi

Z najnowszego badania Social Changes dla portalu wpolityce.pl wynika, że gdyby wybory odbyły się w niedzielę wygrałby PiS z wynikiem 39 proc. Partia kierowana przez Jarosława Kaczyńskiego, podobnie jak Koalicja Obywatelska, powtórzyła wynik z poprzedniego sondażu. Różnica między tymi formacjami wynosi aż 9 pkt. proc. Podium niezmiennie zamyka Konfederacja, ale Lewica depcze prawicy po piętach.

Trzecia Droga niezmiennie balansuje wokół progu wyborczego. Według sondażu koalicja PSL i Polski 2050 Szymona Hołowni zdołałaby przekroczyć 8-procentowy próg wyborczy przewidziany dla komitetu koalicyjnego. Jest jednak jedyną formacją, której spadło poparcie w relacji do poprzedniej ankiety.

