Bąkiewicz: "Nie" dla masowej imigracji. "Nie" dla paktu migracyjnego

DoRzeczy.pl: Ambasadorowie państw UE porozumieli się w sprawie tzw. rozporządzenia kryzysowego, które stanowi ostatni element paktu migracyjnego. Przeciw głosowały Polska i Węgry. Widać, że trwa ewidentne przyspieszenie w tej sprawie. Jak pan ocenia to, co dzieje się obecnie w UE?



Robert Bąkiewicz (Suwerenna Polska): Trzeba jasno powiedzieć, że polskie społeczeństwo od 2015 roku sprzeciwia się masowej imigracji.Już wtedy większość komentarzy była negatywna, a badania wyraźnie pokazywały, że Polacy nie chcą masowej imigracji. Tak jest do dzisiaj. Unia Europejska przeżywa ogromny kryzys od 2015 roku. Wszyscy pamiętamy kanclerz Niemiec Angelę Merkel, która zaprosiła tych ludzi do UE i zapoczątkowała kryzys migracyjny.

Obecnie Niemcy również wspierają nielegalną imigrację. Wystarczy wspomnieć o finansowaniu z budżetu organizacji pozarządowych, które wyławiają imigrantów z Morza Śródziemnego i przewożą ich później na Lampedusę. Niemcy nie wyciągają żadnych wniosków i próbują przerzucić konsekwencje na państwa, które nie zgadzają się z ich polityką. Polska powinna trzymać swój kurs w tym zakresie i nie zgadzać się na pakt migracyjny, a jeśli to nie będzie możliwe, to po prostu jednostronnie go odrzucić. Wiemy doskonale, jakie konsekwencje niesie ze sobą masowa, nielegalna imigracja.

W 2015 roku organizowałem największe antyimigranckie demonstracje. Pamiętam ówczesne nastroje, dzięki którym m.in. Zjednoczona Prawica wygrała wówczas wybory. Jarosław Kaczyński doskonale wyczuł to, co sądzą Polacy i jednoznacznie sprzeciwił się unijnym planom, na które zgodziła się PO. Powinniśmy utrzymywać ten kurs. "Nie" dla masowej imigracji. "Nie" dla paktu migracyjnego.

Co może zmienić ważne referendum organizowane w tej sprawie w Polsce?

To referendum będzie bardzo ważnym wyznacznikiem dalszej polityki rządu. Da ono podstawę do tego, by nie zgadzać się na masową imigrację. Przewiduję, że zdecydowana większość osób, które wezmą udział w tym referendum, zagłosuje na "nie". Nie dotyczy to zresztą wyłącznie wyborców Zjednoczonej Prawicy, ale również niektórych partii opozycyjnych. Referendum będzie ważnym elementem wspierania polskiej polityki sprzeciwu wobec UE.

Jak pan patrzy na postawę polityków opozycji w tej sprawie? Duża część europosłów opozycji jeszcze niedawno w Parlamencie Europejskim głosowała "za" paktem migracyjnym, lub wstrzymała się od głosu. Teraz opozycja przekonuje Polaków, że nie zgadza się na to rozwiązanie.

Uważam, że to zachowanie cyniczne. To kłamstwo, które jest używane po to, by uzyskać głosy wyborców. Warto pamiętać, że duża część wyborców partii opozycyjnych także jest przeciwko nielegalnej imigracji. PO w 2015 roku zgodziła się na ten mechanizm i przekonywała, że jesteśmy gotowi przyjąć każdą liczbę nielegalnych imigrantów. Dzisiaj politycy PO mówią, że musimy być solidarni z Europą. Przecież my nie zapraszaliśmy tych ludzi, ale robili to Niemcy, czy inne państwa, która się na to zgadzały. Postawa PO jest więc pełna fałszu i powinna ona nam dać wiele do myślenia. Donald Tusk posunie się do każdego kłamstwa, by zdobyć władzę.

PO przyjęłaby pakt migracyjny i zgodziłaby się na pomysły Berlina?

Celem Donalda Tuska jest przyjęcie paktu migracyjnego, ponieważ realizuje on niemiecką politykę, która żąda od Polski przyjęcia tych rozwiązań. To, co mówi Donald Tusk, to zwyczajne kłamstwo, które jest elementem kampanii wyborczej. Dzień po wyborach będzie już coś zupełnie innego. Jeśli opozycja przejmie władzę, czeka nas masowa imigracja do Polski. Nie będzie żadnego rozwiązywania problemu u źródeł, tylko potulne wykonywanie rozkazów Berlina.

