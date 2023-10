Debata wyborcza w TVP. Jasna deklaracja Tuska

Jeden z uczestników czwartkowego spotkania z Donaldem Tuskiem w Rzeszowie zapytał szefa PO, czy weźmie udział w debacie wyborczej, którą zorganizuje TVP.

– Nie mam wyjścia. Chciałem im zrobić niespodziankę, ale skoro to pytanie padło tak bezpośrednio, to już nie będę kombinował – stwierdził lider Platformy Obywatelskiej.

Tusk zaapelował do Kaczyńskiego

– Mam nadzieję, że słyszy mnie pan Kaczyński. Jarosławie Kaczyński, może masz odwagę chociaż do swojej telewizji, pod skrzydła swoich funkcjonariuszy (...) stanąć do debaty ze mną? Ja będę w poniedziałek w tej telewizji – zapowiedział Donald Tusk.

– Nie wiem, co teraz wykombinują, bo rzeczywiście zmienili prowadzących, zmienili godzinę tej debaty. (...) Jak wiecie, Michała Kołodziejczaka nie wpuścili na debatę do telewizji publicznej, więc spodziewamy się bardzo różnych sztuczek, forteli, może agresji. Mam wrażenie, że będę szedł do tej telewizji nie sam, że pójdzie ze mną bardzo, bardzo dużo ludzi, żeby im właśnie do głowy nie przyszło np. nie wpuścić mnie do studia – powiedział przewodniczący Platformy Obywatelskiej.

– Jeżeli ta debata w TVP się odbędzie, moje pierwsze pytanie będzie tak czy inaczej: gdzie jest Jarosław? – dodał były premier.

Debata wyborcza w TVP

Według doniesień medialnych, w poniedziałek, 9 października odbędzie się debata wyborcza w TVP. Do komitetów wyborczych trafiły zaproszenia ze strony Telewizji Polskiej do udziału w debacie. Z zaproszeń wynika, że debata ma się odbyć w siedzibie TVP przy ul. Woronicza w Warszawie, bez udziału publiczności w studiu.

Zgodnie z art. 120 Kodeksu wyborczego, TVP ma obowiązek przeprowadzenia debaty pomiędzy przedstawicielami komitetów wyborczych, które zarejestrowały swoje listy we wszystkich okręgach.

Portal Onet.pl podał w środę, że debata rozpocznie się prawdopodobnie o godz. 18:30, a nie, jak wcześniej planowano, o godz. 21:00.

Wśród prowadzących debatę mają być dziennikarze TVP Info – Anna Bogusiewicz oraz Michał Rachoń, który m.in. jest współautorem serialu dokumentalnego "Reset", pokazującego związki Donalda Tuska i jego politycznego otoczenia z putinowską Rosją.

