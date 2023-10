Tomaszewski: Kłóćmy się w komisjach, ale na forum publicum reprezentujmy nasz kraj

DoRzeczy.pl: Woli pan, gdy dziennikarze dzwonią rozmawiać o piłce, czy o polityce?

Jan Tomaszewski: O polityce.

Dlaczego?

Jeśli mam rozmawiać o siatkarzach lub siatkarkach, to jest to coś wspaniałego. Dlaczego tak nie ma w piłce? Niestety, w piłce nie można nic na razie powiedzieć dobrego. Jeśli mam mówić to, co widzę i czuję, to jest bardzo źle.

A jeśli chodzi o politykę?

Tu mam dużo powiedzenia. Jeszcze nigdy w powojennej Polsce nie było tak dobrze, jak w ostatnich ośmiu latach.

Dlatego pan startuje z listy PiS-u?

Nie. Spotkałem się z PiS-em w połowie drogi. Zaproponowano mi kandydowanie do Senatu. Gdyby zaproponowano mi kandydowanie do Sejmu, to nie przyjąłbym tej propozycji.

Dlaczego?

Jak można zmieniać dobrą drużynę? Nie można. Senat natomiast to dla mnie patologia. Tutaj jest dużo rzeczy do zrobienia. Niektórzy mylą Sejm z Senatem. Sejm jest po to, by uchwalać ustawy i prowadzić Polskę w dobrym kierunku. To robi. Niektórzy nie rozumieją, że Senat jest organem doradczym. Nic nie może zrobić. A co Senat robi? Stworzył jakiś pakt senacki, który dla mnie jest niezrozumiały. Senatorzy z paktu zachowują się skandalicznie.

Co się panu tak nie podoba?

Sprawa pierwsza. Jak można nie uchylić immunitetu ludziom w Senacie, którym prokuratura chce postawić zarzuty? To skandal. Prokuratura nie jest od wyrokowania, bo od tego jest sąd. Tym bardziej Senat. Senatorzy w ten sposób chronią coś, co normalnego obywatela nie chroni. Jeśli udałoby mi się wygrać ten wyścig i obalić pakt senacki, to pierwszym moim wnioskiem będzie uchylenie immunitetu wszystkim członkom Senatu, którym prokuratura będzie chciała postawić zarzut. Wszyscy wobec prawa jesteśmy równi.

Druga sprawa – Sejm uchwala ustawę. Ona idzie do Senatu. Co robi Senat? Mówi – poczekamy 28 dni zgodnie z prawem. Co to znaczy? Przez miesiąc prace na rzecz narodu polskiego są wstrzymane. To karygodne. Po 28 dniach Senat ma tysiąc poprawek, które zostają w jednym czytaniu przyjęte. Natychmiast ustawa ląduje na stół prezydenta. Po jaką cholerę opóźniamy miesiąc ustawy ważne dla narodu? Obojętne, kto będzie rządził w Polsce, będę przeciwko wstrzymywaniu ustaw.

Co jeszcze panu nie podoba się w polityce?

Jak słyszę, że ludzie wybrani przez Polaków do europarlamentu głosują przeciwko narodowi polskiemu, tak jak mieliśmy w przypadku KPO, lub w przypadku Turowa, to zastanawiam się, czy mają dobrze w głowie? Przecież oni nie karzą wyborców PiS-u, ale cały naród. Czy w Bogatyni, gdzie większość ludzi pracuje w Turowie, wygrał PiS? Nie! Tam była przewaga PO. Jeśli mamy się bronić, są dokumenty odtajnione, to ja przepraszam, od linii Wisły na Wschód mieszkają sami wyborcy PiS-u? W ten sposób politycy występują przeciwko narodowi.

Kolejna sprawa – reparacje. Premier Morawiecki uszczelnił system VAT-owski i paliwowy. Stąd mamy pieniądze na sprawy socjalne. Jeśli teraz organizacje i państwa na świecie mówią, że trzeba z Polakami rozmawiać i te kwestie rozwiązać, to nie może być tak, że ludzie z opozycji mówią, że nas to nie interesuje, bo to jest przedawnione. Ludzie kochani, gdybyśmy dostali te reparacje to natychmiast budżetówka wzrosłaby do poziomu Niemiec lub Anglii. Nie mówię już o Igrzyskach Olimpijskich, które zrobilibyśmy z palcem w nosie.

Do tego sprawa przyjmowania rozwydrzonych hord nielegalnych imigrantów. Cała Europa cierpi, nasi niemieccy pseudoprzyjaciele, pani von der Leyen, pan Weber, pan Scholtz, sami nie wiedzą co robić i zwalają wszystko na Węgrów i na nas. Najpierw puknijcie się w czoło i zapytajcie się swojej pani kanclerz… Ona rozkręciła całą tę sprawę. Putin rozprowadził nas jak gówniarzy. Mamy wojnę polsko-polską. Jesteśmy jedynym kraje, gdzie opozycja jest przeciwna budowie uszczelnienia granicy, a jest za wpuszczeniem tych ludzi. Po co, po to by był bałagan w kraju?

Nie gramy drużynowo?

Grałem w drużynie Orłów pana Kazimierza Górskiego. Na co dzień walczyliśmy ze sobą, kopaliśmy się. Stal Mielec, ŁKS Łódź, Widzew, Legia Warszawa... Jednak, jak występowaliśmy na forum publicum, mieliśmy orzełka na piersi, to i w sercu i głowie była Polska. Dmuchaliśmy w jedną trąbę. Tak ma być w parlamencie. Kłóćmy się w komisjach, ale na forum publicum reprezentujmy nasz kraj.

Chciałbym też zaznaczyć, że w parlamencie mamy przedstawicieli konkretnych partii. W Senacie mamy przedstawicieli „paktu”, czyli jeden senator reprezentuje kilka partii. Jest jej zwierzchnikiem. Jaka jest pruderia i zakłamanie, kiedy nikt z nich nie potępił ataków na Jana Pawła II? Jan Paweł II, najwybitniejszy Polak, miał dwie kongregacje - błogosławienia i świętą. Każdy mógł pisać na Karola Wojtyłę, Jana Pawła II wszystko, kongregacja to musiała sprawdzić. Skoro kongregacja to sprawdziła i ogłosiła go najpierw błogosławionym, a później świętym, to znaczy, że rozpatrzyła wszystkie za i przeciw. Skoro został uznany za świętego, a nie ma go już niestety wśród nas, nie może się bronić, to te wszystkie ataki są dla mnie skandaliczne. Proszę pokazać senatora z „paktu”, który skrytykował tych ludzi, których przecież reprezentuje, również lewicę. To hipokryzja.

Rozmawia pan o polityce w środowisku piłkarskim? Chociażby ze Zbigniewem Bońkiem?

Nie rozmawiam. Żyję w demokratycznym kraju, nie chcę nikogo na siłę przekonywać. Powiedziałem panu to, na co miałem ochotę. To moje prawo. Czekam na kontrargumenty w tych sprawach.

