Wpadka prezesa PiS. "Panie Boże, wybacz mi. Przepraszam bardzo"

Prezes Prawa i Sprawiedliwości, wicepremier Jarosław Kaczyński ostrzegał przed wyborczym zwycięstwem opozycji. Polityk apelował, aby wyborcy "nie wierzyli" deklaracjom PO i PSL w sprawie relokacji nielegalnych migrantów.

Szef PiS przekonywał, że kwestia relokacji dotyczy naszej suwerenności, godności i bezpieczeństwa.

Referendum. Kaczyński zaliczył wpadkę

– Zachęcajmy ludzi, aby szli na wybory, wzięli udział w referendum i głosowali cztery raz "tak" – powiedział Jarosław Kaczyński. Po chwili z tłumu słychać było okrzyk: "nie!".

– Cztery razy "nie". Przepraszam. O Jezus Maria. Panie Boże, wybacz mi. Przepraszam bardzo, już człowiek jest stary i zmęczony. Cztery razy "nie" i "czwórka" w wyborach [Komitet Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości to lista numer cztery – przy. red.]. Jeszcze raz powtarzam, bo już widzę, jak to będą wykorzystywali: cztery razy "nie" i "czwórka". Przepraszam już po raz trzeci, ale to po prostu wynika z tego, że ta kampania nie jest łatwa, już człowiek jest nieco zmęczony – oznajmił prezes Prawa i Sprawiedliwości.

Pytania referendalne. Kwestia relokacji

Referendum ogólnopolskie odbędzie się 15 października wraz z wyborami do Sejmu i Senatu. W ramach referendum Polacy będą mogli udzielić odpowiedzi na cztery pytania:

Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki? Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn? Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi? Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?

