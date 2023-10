Kaczyński odpowiada na wezwanie Tuska do debaty w TVP. "Co wybrać?"

Jeden z uczestników czwartkowego spotkania z Donaldem Tuskiem w Rzeszowie zapytał szefa PO, czy weźmie udział w debacie wyborczej, którą zorganizuje TVP. – Nie mam wyjścia. Chciałem im zrobić niespodziankę, ale skoro to pytanie padło tak bezpośrednio, to już nie będę kombinował – stwierdził lider Platformy Obywatelskiej.

– Mam nadzieję, że słyszy mnie pan Kaczyński. Jarosławie Kaczyński, może masz odwagę chociaż do swojej telewizji, pod skrzydła swoich funkcjonariuszy (...) stanąć do debaty ze mną? Ja będę w poniedziałek w tej telewizji – zapowiedział Tusk.

Debata wyborcza. Kaczyński reaguje

– Dostałem takie pytanie, czy wezmę udział w debacie m.in. z Tuskiem – zaznaczył prezes Prawa i Sprawiedliwości, wicepremier Jarosław Kaczyński w trakcie wiecu w Kazimierzy Wielkiej.

– Mam już zapowiedziane spotkanie w Przysusze w sprawie bezpiecznej wsi. Pytanie, co wybrać: rozmowę z kłamczuchem, jeszcze do tego człowiekiem zupełnie zależnym od innych, wiadomo od kogo? Gdyby chociaż był to Weber. Ale on? I jednak wybrałem Przysuchę – stwierdził szef PiS.

Według doniesień medialnych, debata wyborcza w TVP odbędzie się w poniedziałek, 9 października. Zgodnie z art. 120 Kodeksu wyborczego, Telewizja Polska ma obowiązek przeprowadzenia debaty pomiędzy przedstawicielami komitetów wyborczych, które zarejestrowały swoje listy we wszystkich okręgach.

Portal Onet.pl podał w środę, że debata rozpocznie się prawdopodobnie o godz. 18:30, a nie, jak wcześniej planowano, o godz. 21:00.

Wśród prowadzących debatę mają być dziennikarze TVP Info – Anna Bogusiewicz oraz Michał Rachoń, który m.in. jest współautorem serialu dokumentalnego "Reset", pokazującego związki Donalda Tuska i jego politycznego otoczenia z putinowską Rosją.

