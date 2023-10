Debata w TVP. "Osobę, która będzie reprezentować PiS, mamy już wybraną od dawna"

Według doniesień medialnych, debata wyborcza w TVP odbędzie się w poniedziałek, 9 października. Zgodnie z art. 120 Kodeksu wyborczego, Telewizja Polska ma obowiązek przeprowadzenia debaty pomiędzy przedstawicielami komitetów wyborczych, które zarejestrowały swoje listy we wszystkich okręgach.

Portal Onet.pl podał w środę, że debata rozpocznie się prawdopodobnie o godz. 18:30, a nie, jak wcześniej planowano, o godz. 21:00. Wśród prowadzących debatę mają być dziennikarze TVP Info – Anna Bogusiewicz oraz Michał Rachoń.

Kto weźmie udział w debacie w TVP?

– Osobę, która będzie reprezentować PiS w debacie w TVP, mamy już wybraną od dawna – powiedziała w rozmowie z Wirtualną Polską zastępca rzecznika prasowego Prawa i Sprawiedliwości Urszula Rusecka. – O tym, kto to będzie, poinformujemy oficjalnie w piątek – dodała.

"Niektórzy w obozie władzy uważają, że naprzeciwko Tuska powinien stanąć premier Mateusz Morawiecki. W grze miało być ponoć także nazwisko ministra kultury prof. Piotra Glińskiego" – podała Wirtualna Polska. Jak zaznaczono, niektórzy spekulują także o marszałek Sejmu Elżbiecie Witek, która jest jedną z głównych twarzy kampanii wyborczej PiS.

Kaczyński odpowiedział Tuskowi

W czwartek przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk zapowiedział udział w debacie wyborczej i wezwał do udziału w niej prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. – Mam już zapowiedziane spotkanie w Przysusze w sprawie bezpiecznej wsi. Pytanie, co wybrać: rozmowę z kłamczuchem, jeszcze do tego człowiekiem zupełnie zależnym od innych, wiadomo od kogo? Gdyby chociaż był to Weber. Ale on? I jednak wybrałem Przysuchę – oświadczył lider Zjednoczonej Prawicy w trakcie wiecu w Kazimierzy Wielkiej.

– Ciężko jest debatować z osobą, która mówi prawdę tylko, jak się pomyli. Donald Tusk nie jest politykiem samodzielnym, jest politykiem agresywnym i zmienia poglądy jak rękawiczki. Dlatego nie dziwię się, że Jarosław Kaczyński, który może rozmawiać z każdą Polką i każdym Polakiem, woli spotkać się z obywatelami – skomentowała w rozmowie z Wirtualną Polską zastępca rzecznika PiS Urszula Rusecka.

