Najnowszy sondaż. Coraz więcej zmartwień Kaczyńskiego

Według najnowszego badania IBRiS, Prawo i Sprawiedliwość wciąż cieszy się największym poparciem wśród Polaków. Partia Jarosława Kaczyńskiego nie ma jednak wielu powodów do radości. Po pierwsze, wynik uzyskany w sondażu nie pozwala jej myśleć o samodzielnych rządach. Po drugie - poparcie w porównaniu z poprzednim badaniem tej pracowni wyraźnie spadło.

Z kolei Koalicja Obywatelska odrobiła straty. Obecnie różnica między nią a PiS to 5,1 pkt. proc. Wcześniej było to aż 8,1 pkt. proc. Podium zamyka Trzecia Droga, która tym razem wyraźnie przekroczyła próg wyborczy.

Ogółem w Sejmie znalazłoby się 5 ugrupowań. Deklarowana frekwencja wyniosła 65,2 proc.

Najnowszy sondaż

W badaniu IBRiS PiS zgromadziło poparcie w wysokości 34 proc. To mniej o 1,1 pkt proc. w porównaniu z poprzednim badaniem. Druga Koalicja Obywatelska uzyskała wynik 28,9 proc. Oznacza to wzrost o 1,9 pkt. proc. Trzecia Droga może pochwalić się wynikiem 10,6 proc. To wzrost o 0,2 pkt. proc.

W Sejmie znalazłyby się jeszcze Nowa Lewica oraz Konfederacja. Na pierwszą z tych dwóch partii zdecydowało się wskazać 10 proc. respondentów (mniej o 0,1 pkt. proc.) Z kolei na partię Krzysztofa Bosaka i Sławomira Mentzena swój głos chce oddać 9,7 proc. badanych (wzrost o 0,2 pkt. proc.).

Bezpartyjni Samorządowcy uzyskali wynik 1,6 proc., a Polska Jest Jedna - 0,4 proc. Obie partie nie weszłyby do Sejmu.

Podział mandatów

Wyniki badania IBRiS zostały przeliczone na mandaty. Wynika z nich, że PiS wprowadziłoby do Sejmu 191 posłów, Koalicja Obywatelska - 155, Trzecia Droga - 41, Lewica - 37, a Konfederacja - 35. Jeden mandat przypadłby przedstawicielowi mniejszości niemieckiej.

Taki podział mandatów oznacza, że PiS nie mógłby rządzić samodzielnie, a także w koalicji z Konfederacją. Łącznie oba ugrupowania mają bowiem 226 mandatów, a minimalna większość sejmowa to 231 głosów.

