"Posłuchajcie nas teraz". Putin: Rosja testuje nową broń

Rosyjska państwowa agencja informacyjna RIA Novosti zacytowała Putina, który powiedział, że "przeprowadzono ostatni udany test Buriewiestnika, rakiety manewrującej o zasięgu globalnym z instalacją nuklearną i nuklearnym układem napędowym”. Słowa prezydenta Rosji padły podczas na spotkaniu Klubu Dyskusyjnego Wałdaj w czarnomorskim kurorcie Soczi.

Podczas swojego przemówienia, zwracając się do Zachodu, Putin powiedział: "Posłuchajcie nas teraz”.

Nowa broń Rosji

Program rozwoju Buriewiestnika został ogłoszony przez Putina w marcu 2018 roku w ramach szerszej inicjatywy opracowania nowej generacji rakiet międzykontynentalnych i hipersonicznych. Wśród nich znalazły się rakieta balistyczna Kindżał i hipersoniczny pojazd szybujący Avangard.

W marcu 2018 roku Putin powiedział politykom Dumy, że celem jest zapewnienie strategicznej równowagi na świecie na nadchodzące dziesięciolecia. Owa równowaga ma zostać wprowadzona za pomocą nowej broni, w tym rakiet Buriewiestnik i Sarmat.

– To nisko latający pocisk typu stealth, przenoszący głowicę nuklearną, o niemal nieograniczonym zasięgu, nieprzewidywalnej trajektorii i zdolności do omijania granic przechwytywania – powiedział wówczas Putin o nowej broni.

Jednak zachodni analitycy twierdzą, że od tego czasu program wpadł w kłopoty w wyniku szeregu nieudanych testów. W 2019 r. grupa analityczna Nuclear Threat Initiative (NTI) stwierdziła, że "w prasie panuje konsensus, co do tego, że Buriewiestnika testowano 13 razy, z czego odniesiono tylko dwa częściowe sukcesy".

NTI zacytowało rosyjskiego eksperta wojskowego Aleksieja Leonkowa, który opisał Buriewiestnika jako broń odwetową, której Rosja użyje po międzykontynentalnych rakietach balistycznych, aby dokończyć zniszczenia infrastruktury wojskowej i cywilnej i nie pozostawić szans na przetrwanie.

Testy broni nuklearnej

Również w swoim przemówieniu na Forum Wałdaj Putin powiedział, że możliwe jest odwołanie ratyfikacji traktatu zakazującego prób nuklearnych.

– Stany Zjednoczone podpisały odpowiedni akt międzynarodowy, traktat zakazujący testów broni nuklearnej, a Rosja to podpisała. Rosja podpisała i ratyfikowała, a Stany Zjednoczone podpisały, ale nie ratyfikowały – powiedział Putin w Soczi.

Rosyjski prezydent dodał, że uważa za stosowne "odzwierciedlić sposób postępowania Stanów Zjednoczonych” i cofnąć ratyfikację przez Rosję.

– Ale to pytanie do deputowanych Dumy Państwowej. Teoretycznie ratyfikacja ta mogłaby zostać cofnięta. Jeśli to zrobimy, to wystarczy – zauważył Putin.

