"On po prostu kłamie". Rzecznik rządu mocno o Tusku

Według doniesień medialnych, debata wyborcza w TVP odbędzie się w poniedziałek, 9 października. Zgodnie z art. 120 Kodeksu wyborczego, Telewizja Polska ma obowiązek przeprowadzenia debaty pomiędzy przedstawicielami komitetów wyborczych, które zarejestrowały swoje listy we wszystkich okręgach.

Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk wezwał Jarosława Kaczyńskiego do udziału w debacie w TVP. Prezes PiS odpowiedział, że nie wybiera się na Woronicza, ponieważ ma inne zobowiązania.

Müller: Tusk kłamie

Pytany o kwestię debaty rzecznik rządu wskazał, że niebawem zostaną wydane w tej sprawie "stosowne komunikaty". Piotr Müller dodał jednak, że kwestia rozmowy z Donaldem Tuskiem niesie ze sobą "zasadniczy problem".

– W debacie z Donaldem Tuskiem dochodzi do takich sytuacji, w których nagle się okazuje, że chyba on nie był premierem wcześniej, albo nie podejmował żadnych decyzji, że właściwie go wcześniej w polityce nie było. To jest problem debaty z takim człowiekiem, bo on po prostu kłamie, jeśli chodzi o realizację swojej polityki z czasów premierostwa i ciężko się dyskutuje z takimi osobami – powiedział rzecznik na antenie RMF FM.

Kredyt 2 proc.

Müller przekazał także ważną informację dla osób ubiegających się o preferencyjny kredyt hipoteczny z rządowego programu wsparcia dla kupujących pierwsze mieszkanie.

Przypomnijmy, że w założeniach programu "bezpieczny kredyt 2 proc." wprowadzono zapisy, które określają maksymalną roczną kwotę przeznaczoną na jego realizację. Jak jednak zapowiedział rzecznik rządu, przepisy te mogą ulec zmianie.

– W tej chwili są te wnioski realizowane na ten rok i na przyszły rok również są zabezpieczone środki finansowe i mogę złożyć tutaj deklaracje, że jeżeli by się okazało, że zainteresowanych będzie więcej niż jest to przewidziane w limitach finansowych to te limity będą podwyższone – powiedział.

