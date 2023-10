Premier: Oficjalnie odrzucam cały paragraf konkluzji szczytu RE dot. migracji

W piątek szef polskiego rządu wziął udział w nieformalnym posiedzeniu Rady Europejskiej w hiszpańskiej Grenadzie.

"Jestem premierem Rzeczypospolitej Polskiej. Odpowiadam za bezpieczeństwo Polski i jej obywateli. Dlatego jako odpowiedzialny polityk oficjalnie ODRZUCAM cały paragraf konkluzji szczytu dotyczący migracji. Polska jest i pozostanie bezpieczna pod rządami Prawa i Sprawiedliwości" – napisał na portalu społecznościowym X premier Mateusz Morawiecki.

twitter

Polityk argumentował swoją decyzję na konferencji prasowej.

Premier: Przedstawiłem pięciopunktowy plan

– Przedstawiłem nasz pięciopunktowy plan. My nie tylko podnosimy wysoko czerwoną flagę, mówiąc, że to jest alert, ale również przedstawiamy rozwiązanie tego problemu. Pierwszy punkt to bardzo silna ochrona granic zewnętrznych. Razem z Republiką Czeską i Niemcami podjęliśmy decyzję, że każde z nas będzie wprowadzało dodatkowe kontrole, aby wyłapywać nielegalnych imigrantów – wyjaśnił premier Mateusz Morawiecki.

– Punkt drugi planu to zdecydowana walka z przemytnikami ludzi. Zaproponowałem również, aby odciąć pomoc socjalną dla nielegalnych imigrantów. My w Polsce nie mamy tego typu przywilejów socjalnych – powiedział szef polskiego rządu. I zaznaczył, że kolejnym punktem jest udzielanie pomocy nielegalnym imigrantom na miejscu.

– Polska nie zgadza się na to, aby ktoś inny meblował nasz dom. Dla nas granica jest świętością – stwierdził polityk.

Pakt migracyjny

Porozumienie w zakresie unijnej polityki migracyjnej zostało przypieczętowane podczas spotkania ambasadorów w Brukseli przy sprzeciwie jedynie Polski i Węgier (Austria, Czechy i Słowacja wstrzymały się od głosu).

Zasadniczym elementem paktu migracyjnego jest system "obowiązkowej solidarności", który oferuje krajom członkowskim Unii Europejskiej trzy różne możliwości zarządzania przepływami migracyjnymi: przyjęcie pewnej liczby osób, które pomyślnie ubiegały się o azyl; zapłacenie 20 tys. euro za każdego nieprzyjętego migranta lub finansowanie wsparcia operacyjnego, takiego jak infrastruktura czy personel.

Czytaj też:

Morawiecki: Platforma dąży do tego, żeby zamknąć Schengen