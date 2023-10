Tusk: Jesteśmy świadkami zmiany szefostwa w PiS-ie

Jeden z uczestników czwartkowego spotkania z Donaldem Tuskiem w Rzeszowie zapytał szefa PO, czy weźmie udział w debacie wyborczej, którą zorganizuje TVP. – Nie mam wyjścia. Chciałem im zrobić niespodziankę, ale skoro to pytanie padło tak bezpośrednio, to już nie będę kombinował – stwierdził lider Platformy Obywatelskiej.

– Mam nadzieję, że słyszy mnie pan Kaczyński. Jarosławie Kaczyński, może masz odwagę chociaż do swojej telewizji, pod skrzydła swoich funkcjonariuszy (...) stanąć do debaty ze mną? Ja będę w poniedziałek w tej telewizji – zapowiedział Tusk.

Prezes PiS poinformował tego samego dnia, że nie będzie uczestniczył w debacie wyborczej w Telewizji Polskiej. W piątek swój udział w debacie potwierdził za to premier Mateusz Morawiecki.

Tusk: Jarek, gdzie jesteś?

– Mam ochotę razem z wami krzyknąć: Jarek, gdzie jesteś? Gdzie się chowasz? – oznajmił na piątkowym wiecu w Przemyślu przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk.

– Teraz się dowiedzieliśmy, że w czasie tej debaty będą liderzy formacji politycznych, a w imieniu PiS będzie występował być może nowy lider tej partii, premier Morawiecki. Nie wiem, z czego to wynika, że Kaczyński abdykował, chowa się i właściwie jesteśmy świadkami zmiany szefostwa w PiS-ie, bo tak to wygląda, ale że ja doczekam tego momentu, że mój były doradca zostanie szefem Kaczyńskiego, to naprawdę jest poważna chwila – mówił były premier.

Debata wyborcza w TVP odbędzie się w poniedziałek, 9 października. Zgodnie z art. 120 Kodeksu wyborczego, Telewizja Polska ma obowiązek przeprowadzenia debaty pomiędzy przedstawicielami komitetów wyborczych, które zarejestrowały swoje listy we wszystkich okręgach. Debatę poprowadzą Anna Bogusiewicz oraz Michał Rachoń. Start programu "Debata Wyborcza 2023" zaplanowano na godz. 18:30. Transmisję będzie można oglądać na antenach TVP1, TVP Info i TVP Polonia.

