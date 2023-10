Sasin: Tylko samodzielne rządy PiS uchronią Polskę przed chaosem

W piątek w programie "Gość Wydarzeń" na antenie Polsat News prowadzący Bogdan Rymanowski zapytał Jacka Sasina o wynik debaty wyborczej w TVP, w której Donald Tusk "zmierzy się ze swoim byłym współpracownikiem" premierem Mateuszem Morawieckim.

– Naprawdę stawianie tego w ten sposób jest nieporozumieniem. Premier Morawiecki jest od sześciu lat premierem rządu Zjednoczonej Prawicy, który przeprowadził Polskę przez bardzo trudne momenty. Jest premierem rządu sukcesu, bo naprawdę osiągnęliśmy w tym czasie wielki sukces: wzrost gospodarczy, minimalne bezrobocie, uszczelnienie systemu podatkowego – powiedział minister aktywów państwowych.

– To sprowadzenie postaci premiera Morawieckiego do jakiejś zamierzchłej przeszłości i czasów, kiedy był prezesem banku i w tej roli był członkiem Rady Gospodarczej. To jest różnica, bo nie był żadnym doradcą. Premier Morawiecki nie był wtedy politykiem, był prezesem jednego z banków i został poproszony o wyrażanie opinii w różnych sprawach. I to nie jest nic nadzwyczajnego – dodał.

"Każda alternatywa to chaos"

– Premier Morawiecki ma przede wszystkim ogromną wiedzą o państwie, o tym, jak to państwo wygląda za naszych rządów, ale ma też ogromną wiedzę – i tego się bardzo boi Donald Tusk – o państwie w czasach rządów PO, o patologiach tamtego czasu – stwierdził minister Jacek Sasin.

– Naszym celem jest zwycięstwo, które dałoby nam trzecie z rzędu samodzielne rządy, bo tylko samodzielne rządy PiS uchronią Polskę przed chaosem – oznajmił szef Ministerstwa Aktywów Państwowych. I podkreślił, że "każda alternatywa to chaos", ponieważ taką alternatywą "jest jakaś różnorodna koalicja".

Wybory do Sejmu i Senatu odbędą się w niedzielę, 15 października. Telewizja Polska zorganizuje debatę przedwyborczą w najbliższy poniedziałek, 9 października o godz. 18:30.

