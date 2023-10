Prezydent Duda: To są tak naprawdę oczekiwania oligarchizacji Unii

W portugalskim Porto prezydent Andrzej Duda wziął udział w jubileuszowym Spotkaniu Przywódców Państw Grupy Arraiolos. Przywódcy rozmawiali m.in. o przyszłości Unii Europejskiej, konieczności wzmacniania bezpieczeństwa oraz kwestii migracji.

W tym roku szczyt Arraiolos odbywał się w 20. rocznicę powstania Grupy, która została utworzona z inicjatywy ówczesnego prezydenta Portugalii Jorge Sampaio. Jej nazwa pochodzi od portugalskiej miejscowości, w której odbyło się pierwsze spotkanie przywódców.

Andrzej Duda poinformował, że w przyszłym roku szczyt Arraiolos odbędzie się w Krakowie (10-11 października 2024 r.).

"Oczekiwania oligarchizacji Unii Europejskiej"

Podczas piątkowej konferencji prasowej prezydent Duda zauważył, że w przestrzeni europejskiej pojawiają się głosy wskazujące, że przyjęcie nowych członków do Unii Europejskiej wymaga zmiany traktatów i rezygnacji z prawa weta.

– To są tak naprawdę oczekiwania oligarchizacji Unii. Wielcy będą wtedy decydowali o przyszłości mniejszych i średnich państw – ostrzegł przywódca. – Nie może być na to naszej zgody. Nie do takiej Unii wszyscy wchodziliśmy i takiej Unii nie chcemy – podkreślił.

KE nie poparła pomysłu Charlesa Michela

Przypomnijmy, że przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel zaproponował wyznaczenie docelowej daty rozszerzenia Unii Europejskiej na rok 2030. Komisja Europejska nie poparła tej propozycji.

– Nie skupiamy się na dacie, ale koncentrujemy się na bardzo ścisłej współpracy z krajami kandydującymi w celu przygotowania ich przystąpienia do Unii Europejskiej – powiedziała zastępca rzecznika prasowego Komisji Europejskiej Dana Spinant. –Rozszerzenie jest procesem opartym na zasługach, kraje kandydujące powinny mieć możliwość przystąpienia dopiero po spełnieniu kryteriów akcesyjnych do Unii Europejskiej – dodała.

