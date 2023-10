"Koalicja chaosu". Premier ostrzega przed rządami opozycji

"Oni zatrzymają Polskę, utoną w kłótniach, zajmą się sobą zamiast zająć się sprawami Polaków. Wróci bezrobocie, wrócą umowy śmieciowe, wróci praca za kilka złotych. Jest inna droga: programy społeczne, niższy wiek emerytalny i emerytury stażowe. Tylko PiS może powstrzymać chaos" – czytamy w mediach społecznościowych partii rządzącej.

– Inicjatywa Polska, PO, partia Zielonych, Polska 2050, Unia Europejskich Demokratów, PSL, Partia Razem, Nowa Lewica. Wiecie co to za lista? To przepis na chaos, na koalicję chaosu. Ośmiu prezesów, osiem różnych programów, osiem partii. To przepis na to, żeby Polska stanęła na lata w miejscu, pogrążyła się w letargu. Wrócą problemy, bezrobocie, umowy śmieciowe, praca za 5 zł – wskazuje premier Morawiecki w nowym spocie.

Szef rządu zaznacza, że "jest lepszy plan". – Życie jak na Zachodzie, bez tych wszystkich imigranckich problemów z Zachodu. To niższy wiek emerytalny, to zakaz wyprzedaży majątku, to ochrona Polski przed przymusową relokacją. Tylko PiS może powstrzymać koalicję chaosu. 15 października tylko PiS – podkreśla polityk.

"GW" pokazała swój sondaż. "Opozycja ma szansę na mocną większość"

Sondaż wykonała pracownia Opinie24. Wynika z niego, że Prawo i Sprawiedliwość ma poparcie na poziomie 30 proc. Druga jest Koalicja Obywatelska – 25 proc. Do Sejmu weszłyby jeszcze tylko dwa ugrupowania: Lewica z dziewięcioprocentowym poparciem i Konfederacja z poparciem 5 proc. Pod wyborczym progiem jest Trzecia Droga z wynikiem 6 proc.

W porównania do poprzedniego badania dla "GW", PiS traci 3 pkt proc., KO traci 1 pkt proc., Konfederacja traci aż 5 pkt proc., a Lewica zyskuje 1 pkt proc. Wynik Trzeciej Drogi nie zmienił się.

"Grupa osób, które chcą głosować, ale jeszcze nie wiedzą, kogo poprą, to aż 22 proc. To o 6 pp. więcej niż przed miesiącem" – wskazuje "GW". Osobom tym zadano dodatkowe pytanie. Gdyby zdecydowały się oddać głos, wyniki wyglądałyby inaczej: "Ogromnie zyskałaby opozycja, bo wówczas wyniki wyborów wyglądałyby tak: PiS – 32,9 proc., KO – 31,1 proc., Trzecia Droga – 13,2 proc., Lewica – 11,3 proc., Konfederacja – 6,5 proc., Bezpartyjni Samorządowcy – 3,6 proc".

