Xronawirus

Właśnie ONZ, z dużym udziałem naszej polskiej delegacji (mamy przecież nową panią minister od pandemii), w ramach ofensywy traktatowej jest na końcowym etapie przekazywania władzy nad krajami w ręce WHO. Dostosowuje się do tego naszą nowelizację regulacji dotyczących obowiązkowych szczepień i terapii (jak będziesz fikał, że nie chcesz, to idziesz w pasy na 24 godziny i i tak