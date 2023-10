Niewygodne pytanie do Bosaka. Polityk przerwał wywiad

Janusz Korwin-Mikke odniósł się do Pandora Gate - afery pedofilskiej na YouTube. Po słowach posła Konfederacji w sieci zawrzało.



Poseł stwierdził, że "normalny mężczyzna nie planuje seksu", a to, że "czasem się myli" wynika z chęci lepszego poznania partnerki. – A co do tych youtuberów, to powiedzmy sobie jasno, prawica uznaje zasadę "twarde prawo, ale prawo". W Polsce jest takie prawo, jakie jest no i w tej sprawie mam nadzieję, że wypowie się sąd, a nie ta pani, ja, czy cały internet w głosowaniu powszechnym. Od tego mamy sądy – zakończył Korwin-Mikke.

To jednak nie pierwszy raz, gdy poseł zabrał głos ws. pedofilii. Kilka lat temu polityk zamieścił głośny wpis w tej sprawie.

"Na drogach ginie rocznie 3000 osób, ale dzięki temu mamy sprawny transport. Godzimy się z tym. I słusznie. Pytanie: czy nie lepiej, by 20 czy 50 dzieci więcej padło ofiarą pedofilów - ale reszta traktowała dorosłych ufnie i żyła normalnie, bez wpajanego strachu przed pedofilami?" – pyta Korwin-Mikke.

Bosak przerwał wywiad

Właśnie o ten wpis został zapytany Krzysztof Bosak w rozmowie z dziennikarzem TVN24 Radomirem Witem.

Gdy jednak Bosak usłyszał, czego dotyczy pytanie, przerwał wywiad. Na filmie załączonym przez dziennikarza widać, jak Bosak oddala się od Wita. – Dlaczego, przecież chciał pan ze mną rozmawiać – woła dziennikarz za odchodzącym posłem.

Patryk Jaki: Rzygać się chce

Słowa Korwin-Mikkego wywołały olbrzymie poruszenie w sieci. Do sprawy odniósł się m.in. europoseł Patryk Jaki. "Rzygać się chcę. Korwin znów tłumaczy pedofilię. Mówi „nie ważne, czy skończyły 15 lat. Z kolei mężczyzna – argumentuje Korwin-Mikke – mężczyzna ma prawo... się pomylić”. Trzeba bronić nasze dzieci przed nimi" – napisał Jaki na portalu X.

Korwin-Mikke w odpowiedzi stwierdził, że opublikowany przez Jakiego materiał był zmanipulowany i wklejono do niego fragment jego wcześniejszej wypowiedzi. Poseł domaga się zamieszczenia sprostowania oraz przeprosin.

