Atak Hamasu na Izrael. "Te wydarzenia mają swój kontekst rosyjski"

Palestyński ruch Hamas przypuścił w sobotę największy od długiego czasu atak na Izrael. Grad rakiet wystrzelono ze Strefy Gazy. – Obywatele Izraela, jesteśmy w stanie wojny i ją wygramy. To nie jest operacja militarna, to nie jest eskalacja. Dziś rano Hamas rozpoczął morderczy atak z zaskoczenia przeciwko państwu Izrael i jego obywatelom. Działamy od samego rana – powiedział w krótkim oświadczeniu premier Izraela Benjamin Netanjahu. I podkreślił, że "wróg zapłaci cenę, jakiej nigdy nie poznał".

Według doniesień mediów, amerykańscy urzędnicy "z niepokojem obserwują zakrojony na szeroką skalę atak ze Strefy Gazy na Izrael". "Stany Zjednoczone postarają się zapewnić Izraelowi wszystko, czego ten potrzebuje do obrony" – stwierdził minister obrony USA Lloyd Austin, cytowany przez agencję prasową Reutera.

Izrael zaatakowany. "Kontekst rosyjski"

Zdaniem prof. Piotra Grochmalskiego z Akademii Sztuki Wojennej, sobotnie ataki można wiązać z intensywną wymianą i aktywnością dyplomatyczną Hamasu w Rosji. W ostatnim czasie przywódcy Hamasu rozmawiali w Moskwie z ministrem spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej Siergiejem Ławrowem. – Można więc przypuszczać, że te wydarzenia mają swój kontekst rosyjski – stwierdził ekspert ds. bezpieczeństwa, który był gościem TVP Info. Według niego, atak na Izrael to bardzo korzystny scenariusz dla Moskwy, która ogniskuje zainteresowanie świata na Bliskim Wschodzie.

Prof. Piotr Grochmalski zauważył również, że ilość broni rakietowej, jaką dysponuje Hamas, idzie w dziesiątki tysięcy sztuk. – Choć Izrael ocenia, że obecne działania Hamasu potrwają kilka dni, to ostatnie duże działania zbrojne między Gazą a Izraelem w 2014 r. trwały 50 dni. To, z czym mamy do czynienia teraz, to wydarzenia bez precedensu – powiedział ekspert ds. bezpieczeństwa z Akademii Sztuki Wojennej.

Chaos w Izraelu. LOT odwołuje połączenia