"Nie musimy być zakładnikami dwóch partii". Konwencja Bezpartyjnych Samorządowców

W sobotę w podwarszawskich Szeligach odbyła się konwencja programowa Bezpartyjnych Samorządowców pod hasłem "Normalna Polska”. W wydarzeniu udział wzięło ponad 600 działaczy i sympatyków partii z całego kraju.

Wśród zaprezentowanych przez ugrupowanie postulatów znalazły się m.in.: bezpłatna komunikacja miejska i regionalna, zerowy PIT oraz darmowe posiłki dla uczniów w szkołach. Formacja przedstawiła także rozwiązania dot. systemu służby zdrowia.

"Nie musimy być zakładnikami dwóch partii"

– Nie musimy być zakładnikami dwóch partii politycznych, którymi rządzą starsi panowie. My, młodzi, mamy siłę, żeby to zmienić. Mamy proste rozwiązanie, to głos na Bezpartyjnych Samorządowców w najbliższych wyborach do Sejmu. Nie chcemy państwa opresyjnego, które mówi nam, co mamy myśleć. Idźmy na wybory i zmieńmy Polskę – zaapelowała Aleksandra Sopuch.

– W wyborach samorządowych w 2018 r. mówili nam, że nie mamy liderów. Pytali, kto jest waszym wodzem? Odpowiadaliśmy, że my wszyscy jesteśmy liderami. I wtedy osiągnęliśmy wynik 5,21 proc., a mówili, że będzie to 2 proc. Dzisiaj mamy listy w całym kraju, sondaże dają nam prawie 4 proc. – stwierdził Krzysztof Maj. – Jestem przekonany, że 6-7 proc. jest możliwe – przekonywał.

– Dzisiaj Polska ma dwa wyjścia. Albo głosować na tych, którzy są już w parlamencie, albo na tych, którzy są świeżością, mają pomysły, co zrobić. 15 października wyślemy polityków w kosmos i zameldujemy się w parlamencie – stwierdził Maj. – Wojna PO i PiS osiągnęła pełnoletność, trwa już 18 lat. Możemy przełamać ten impas 15 października. Głosujcie na listę numer 1 – podkreślił.

twitter

Nowy sondaż dla DoRzeczy.pl

W najnowszym sondażu pracowni Estymator dla portalu DoRzeczy.pl Zjednoczona Prawica uzyskała 36,9 proc. głosów. Koalicję Obywatelską wskazało 30,5 proc. respondentów. Na najniższym stopniu podium jest Trzecia Droga z poparciem na poziomie 9,4 proc. Do Sejmu dostałyby się jeszcze Konfederacja (9,3 proc.) oraz Nowa Lewica (9,3 proc.). Chęć oddania głosu na Bezpartyjnych Samorządowców zadeklarowało 3,4 proc. badanych. Opcję "inni" wskazało 1,2 proc. ankietowanych.

Szacowana frekwencja wyborcza wyniosłaby 62 proc.

Czytaj też:

Lider Bezpartyjnych Samorządowców: Kleszcze duopolu otwierają się dość szerokoCzytaj też:

Bezpartyjni Samorządowcy kontra Tusk. Ostateczna decyzja sądu