Co nas czeka po wyborach? Premier: Możliwe są trzy scenariusze

Szef rządu zauważył, że pierwszy scenariusz to wygrana PiS z zachowaniem większości parlamentarnej. – Na ten scenariusz czekamy. To scenariusz, gdzie nasze programy możemy kontynuować – powiedział.

Jak wskazał premier, drugi scenariusz to zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości bez zdobycia odpowiedniej liczby mandatów poselskich, tak aby "szybko stworzyć rząd". Zdaniem Mateusza Morawieckiego, wtedy grozi nam "skłócona opozycja" i przyspieszone wybory parlamentarne. – To niedobry scenariusz dla Polski – stwierdził.

– Dlatego każdy głos na Prawo i Sprawiedliwość liczy się podwójnie. Każdy głos na Prawo i Sprawiedliwość to stabilność, normalność i szybki rozwój. To najniższe bezrobocie w historii, najwyższe waloryzacje emerytur. To 800 plus i wielka polityka społeczna – oznajmił polityk.

Morawiecki: Warto uderzyć się w pierś

Premier Mateusz Morawiecki zwrócił także uwagę na trzeci scenariusz, w którym wygrywa "skłócona opozycja". – Skłócona między sobą, bo to kilkanaście partii, ale też skłócona z panem prezydentem. Nie mamy wtedy szans na kontynuowanie tego, co pięknie udało się zmienić w Polsce w ostatnich latach. Pamiętajcie: osiem lat Tuska to czas ogromnego bezrobocia, to dwa miliony ludzi na śmieciowych umowach – mówił szef rządu.

– Rządy PiS może i nie są idealne, nie jesteśmy partią ludzi bezgrzesznych, na pewno warto uderzyć się w pierś, przeprosić. I ja to robię – podkreślił polityk.

Wybory do Sejmu i Senatu odbędą się w niedzielę, 15 października. Telewizja Polska zorganizuje debatę przedwyborczą w najbliższy poniedziałek, 9 października o godz. 18:30. Prawo i Sprawiedliwość reprezentować będzie premier Mateusz Morawiecki.

Wybory i referendum 15 października

Wraz z wyborami parlamentarnymi odbędzie się referendum, w którym Polacy będą mogli odpowiedzieć na cztery pytania:

Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki? Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn? Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi? Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?

