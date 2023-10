Prezydent: Żaden Polak nie ucierpiał w ataku Hamasu na Izrael

Palestyński ruch Hamas przypuścił w sobotę największy od długiego czasu atak na Izrael. Grad rakiet wystrzelono ze Strefy Gazy.

Ambasada RP w Izraelu odradza wszelkie podróże do obszarów przygranicznych ze Strefą Gazy, Libanem i Syrią. "Ze względu na ryzyko wystąpienia kolejnych ataków rakietowych przypominamy zasady bezpieczeństwa i postępowania w razie ostrzału" – mogliśmy przeczytać w komunikacie. W związku z atakiem Hamasu, LOT odwołał połączenia z Izraelem.

Polacy w Izraelu. Prezydent zabrał głos

W niedzielę w specjalnym wydaniu programu "Śniadanie Rymanowskiego" na antenie Polsat News prezydent Andrzej Duda skomentował sytuację w Izraelu, szczególnie w kontekście bezpieczeństwa polskich obywateli. – Żaden Polak nie ucierpiał w ataku Hamasu na Izrael. Sytuację cały czas monitoruje polskie MSZ oraz kontyngent w Libanie – zapewnił przywódca.

– Niestety są niemałe grupy Polaków w Izraelu, także na Zachodnim Brzegu Jordanu. To są liczby idące w setki. W tym momencie trzeba się wstrzymać przed wyjazdem do Izraela. To jest absolutny apel. Dopóki sytuacja się nie wyjaśni, przede wszystkim dopóki nie dojdzie do zaprzestania walk – mówił Andrzej Duda. – Polskie służby konsularne robią wszystko, co w ich mocy, by zapewnić bezpieczeństwo Polakom. Trwają też rozmowy nad planem sprowadzenia naszych rodaków do kraju – podkreślił.

Konflikt w Izraelu. III wojna światowa?

Prowadzący program Bogdan Rymanowski zapytał prezydenta, czy jego zdaniem konflikt w Izraelu może doprowadzić do III wojny światowej.

– Ja bym nie przesadzał. To nie jest pierwsza taka sytuacja na Bliskim Wschodzie. Tam toczyły się wojny, które nie doprowadziły do wojny światowej. Jest to jednak sytuacja bardzo groźna. Rakiety, które spadły na Izrael, idą w tysiące i czegoś takiego nie obserwowano od dawna – odpowiedział Duda.

Atak Hamasu na Izrael. "Te wydarzenia mają swój kontekst rosyjski"