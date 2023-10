Palestyński ruch Hamas przypuścił w sobotę największy od długiego czasu atak na Izrael. Grad rakiet wystrzelono ze Strefy Gazy. O decyzji dot. ewakuacji Błaszczak poinformował w mediach społecznościowych.

"Wojsko Polskie przygotowuje się do ewakuacji Polaków z Izraela. Po naszych rodaków wyślemy samoloty transportowe C-130 Hercules" – napisał polityk na portalu X.

"Do przeprowadzenia ewakuacji Polaków przebywających w tej chwili w Izraelu kierujemy samoloty transportowe z sił powietrznych. Żołnierze naszych wojsk specjalnych zapewnią ochronę załadunku oraz bezpieczeństwo na pokładach. Działamy tak by wszyscy nasi Rodacy mogli spokojnie wrócić do domu" – napisał z kolei prezydent Duda.

W Izraelu przebywa obecnie ok. 400 Polaków, prezydent przekazał, że żaden Polak nie ucierpiał w ataku Hamasu.

Ambasada RP w Izraelu odradza wszelkie podróże do obszarów przygranicznych ze Strefą Gazy, Libanem i Syrią. "Ze względu na ryzyko wystąpienia kolejnych ataków rakietowych przypominamy zasady bezpieczeństwa i postępowania w razie ostrzału" – mogliśmy przeczytać w komunikacie. W związku z atakiem Hamasu, LOT odwołał połączenia z Izraelem.

Atak na Izrael

Premier Netanjahu przekazał w sobotę, że Izrael znalazł się w stanie wojny. – Obywatele Izraela, jesteśmy w stanie wojny i ją wygramy. To nie jest operacja militarna, to nie jest eskalacja. Dziś rano Hamas rozpoczął morderczy atak z zaskoczenia przeciwko państwu Izrael i jego obywatelom. Działamy od samego rana – powiedział w krótkim oświadczeniu premier Izraela Benjamin Netanjahu. I podkreślił, że "wróg zapłaci cenę, jakiej nigdy nie poznał".

Według doniesień mediów, amerykańscy urzędnicy "z niepokojem obserwują zakrojony na szeroką skalę atak ze Strefy Gazy na Izrael". "Stany Zjednoczone postarają się zapewnić Izraelowi wszystko, czego ten potrzebuje do obrony" – stwierdził minister obrony USA Lloyd Austin, cytowany przez agencję prasową Reutera.

