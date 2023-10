Ambasador Izraela w Polsce: Walka cywilizacji przeciwko barbarzyństwu

Palestyński ruch Hamas przypuścił w sobotę największy od długiego czasu atak na Izrael. Grad rakiet wystrzelono ze Strefy Gazy.

Biuro premiera Benjamina Netanjahu poinformowało, że gabinet bezpieczeństwa podjął "serię decyzji operacyjnych, mających na celu zniszczenie militarnego potencjału Hamasu i palestyńskich islamistów". Izrael wstrzymał dostawy energii elektrycznej, paliwa i towarów do Strefy Gazy. Działania mają "odebrać bojówkom Hamasu zdolność i chęć grożenia obywatelom Izraela i wyrządzania im krzywdy na wiele lat".

"Barbarzyński atak na Izrael"

– To, czego jesteśmy świadkami, to barbarzyński atak na Izrael, na ludność cywilną Izraela. Nastąpił zmasowany atak rakietowy ze Strefy Gazy na nasze państwo. W sobotę rano zobaczyliśmy terrorystów z Hamasu i Islamskiego Dżihadu wkraczających na ziemię Izraela i mordujących każdego, kogo mogli – skomentował w rozmowie z Wirtualną Polską ambasador Izraela w Polsce Yacov Livne. – To są czyny barbarzyńskie, na które jasno odpowiemy – zapewnił.

Izraelski dyplomata podkreślił, że nie spodziewał się tak barbarzyńskiego ataku. – Zostaliśmy zaatakowani jako naród, jako ludzie, jako społeczeństwo, jako rodziny. Wsparcie, które otrzymujemy od wielu krajów na całym świecie, także z Polski, czyni nas silniejszymi. To ważne, ponieważ to jest walka cywilizacji przeciwko barbarzyństwu. A my jesteśmy pewni, że cywilizacja musi wygrać. I o to będziemy walczyć – stwierdził ambasador Livne.

Ewakuacja Polaków z Izraela

Wojsko Polskie przygotowuje się do ewakuacji Polaków z Izraela – przekazał w niedzielę szef MON Mariusz Błaszczak.

Ambasada RP w Izraelu odradza wszelkie podróże do obszarów przygranicznych ze Strefą Gazy, Libanem i Syrią. "Ze względu na ryzyko wystąpienia kolejnych ataków rakietowych przypominamy zasady bezpieczeństwa i postępowania w razie ostrzału" – mogliśmy przeczytać w komunikacie. W związku z atakiem Hamasu, LOT odwołał połączenia z Izraelem.

