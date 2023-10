Kaczyński: Tusk przywłaszczył sobie nasze hasło wyborcze

Prezes PiS odwiedził Rzeszów, gdzie odbyła się kolejna z serii konwencji regionalnych. – Przed nami wybory i referendum. Zachęcam wszystkich do tego, aby pójść na wybory oraz na referendum, ponieważ to wynika z naszego poczucia zobowiązania wobec Polski – apelował.

Kaczyński odniósł się do kampanii PO. – W tej kampanii Donald Tusk przedstawia się zupełnie inaczej niż w rzeczywistości. On postanowił przywłaszczyć sobie nasze hasło wyborcze, a dziś mówił o tym, że jest przeciwnikiem prywatyzacji lasów. Tusk ciągle zmienia zdanie i będzie robił to później – ocenił polityk podkreślając, że "rząd Tuska to polityka resetu z Rosją oraz zależność niemiecka". – Nasi poprzednicy nie chcieli wojennych reparacji od Niemiec, a sami Niemcy chcą ciągłej podległości Polski wobec nich. Żaden Polak na to nie może się godzić – akcentował prezes PiS.

Kaczyński: Ich polityka to rabowanie finansów publicznych

Dalej przekonywał, że zmiana władzy oznacza wielkie braki, ponieważ obecna opozycja nie będzie w stanie wygospodarować pieniędzy na kontynuację m.in. programów społecznych, ale także dozbrajania armii.

– Rabowanie polskich finansów publicznych na setki mld zł. Jeżeli ktoś przyjmuje założenia tzw. system Tuska, to nie może prowadzić polityki takiej jak my. Musi to wszystko, co my w ciągu 8 lat normalnej, niepodległej Polski dali, Polakom zabrać. Dzisiaj mówią co innego, że tego nie zrobią. Ale zrobią, bo muszą zrobić. Na innej zasadzie nie są w stanie rządzić – wskazał wicepremier.

Dodał, że to "sprawa najbardziej podstawowa". – Czy będą kontynuowali naszą politykę socjalną, która kosztuj 80 mld zł rocznie? No nie. Bo jak finanse publiczne będą ograbione, to nie będzie pieniędzy. Czy będą kontynuowali politykę zbrojeń, wspierania policji, służb? Tego nie mogą robić, bo nie będzie pieniędzy – zaznaczył Jarosław Kaczyński.

