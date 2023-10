"Przestańcie łupić Polaków". Tyszka kontra Scheuring-Wielgus

Politycy dyskutowali w niedzielę rano w studiu Radia Zet. Stanisław Tyszka powiedział, że Konfederacja sprzeciwia się masowej i niekontrolowanej migracji, do której doprowadził, jego zdaniem, rząd PiS. – W tej chwili wobec tej migracji trzeba powiedzieć stop, przede wszystkim z państw muzułmańskich i afrykańskich – mówił poseł. Przekonywał, że już teraz na ulicach polskich miast i miasteczek widać zmiany.

"To nie jest prawo człowieka"

– Panu się nie podoba, że chodzą ludzie, którzy mają inny kolor skóry czy inne wyznanie? Co się zmieniło na gorsze? – dopytywał go prowadzący program Andrzej Stankiewicz. – To nie jest prawo człowieka, że można sobie przyjechać do Polski. Państwa poważne mają pewną strategię cywilizacyjną: z tych państw przyjmujemy a z tych nie – odpowiedział Tyszka dodając, że w obliczu wysokiej inflacji Polski nie stać na utrzymywanie dodatkowych imigrantów.

Prowadzący zauważył, że mamy w Polsce rekordowo niskie bezrobocie. – Kto ma pracować na budowach albo w usługach? Brakuje ludzi do takich najprostszych prac. Kim by pan wypełnił te wolne etaty? – pytywał. Stanisław Tyszka przekonywał, że sposobem będzie "radykalne obniżenie podatków, które przyciągnęłoby z powrotem Polaków, którzy wyjechali z kraju". – Dlaczego od 30 lat nie ściągamy Polaków, którzy mieszkają za granicą? – wskazał polityk Konfederacji

Andrzej Stankiewicz zwrócił uwagę, że tani kredyt jest przeznaczony dla wszystkich Polaków i nie jest skierowany tylko do Ukraińców. – Jeżeli pan zaciągnął kredyt rok temu, to nie dostał pan 2 proc. Ukrainiec w tym momencie, zaciągając kredyt, dostanie 2 proc. kredyt i pan za to zapłaci. Cieszy się pan? Ja bym się nie cieszył – mówił Tyszka.

Scheuring-Wielgus: Niech pan myśli

Stankiewicz ponownie zwrócił uwagę, że takie same zasady obowiązują Polaków. Stanisław Tyszka nadal przekonywał, że jest to niesprawiedliwy pomysł. – Czy wy jesteście normalni, że głosowaliście za tym w Sejmie wszyscy? Za tym tanim kredytem. Łapówką wyborczą i jeszcze dla Ukraińców. Zacznijcie myśleć o interesach Polaków i przestańcie ich łupić – mówił wzburzony poseł, zwracając się do pozostałych w studiu polityków.

Na jego słowa zareagowała poseł Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus. — Czy chciałby pan, żeby Polacy, którzy wyjeżdżają za chlebem do Wielkiej Brytanii czy Irlandii, byli potraktowani tak, jak pan chce teraz potraktować Ukraińców? Bo ja bym nie chciała. Niech pan myśli – pouczała.

