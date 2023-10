"W kobietach jest siła". Witek: Apeluję do pań, by iść na wybory i referendum

– W kobietach jest siła. Pań jest więcej - apeluję, aby iść na wybory oraz referendum. Te wybory zdecydują o naszej przyszłości na kolejne lata. Bezpieczna Polska z perspektywami na lepszy rozwój jest dla nas priorytetem i zrobimy wszystko, aby dalej tak było. Proszę o oddanie głosu na Zjednoczoną Prawicę – mówiła polityk PiS podczas spotkania.

Witek podkreślała, że nasz naród nie ma się czego wstydzić i dlatego konieczny jest rząd, który to rozumie. – Polacy pokazali jak ogromne i ciepłe serca mamy dla osób, które są w potrzebie. Setki tysięcy uchodźców zostało przyjętych pod dachy uciekając przed wojną z Ukrainy. Jesteśmy na językach całego świata. Jesteśmy wielkim suwerennym narodem. Nasza piękna Ojczyzna zasługuje na dobrą kontynuację rządów pod przewodnictwem Zjednoczonej Prawicy

Witek: Jesteśmy gwarantem kontynuacji dobrych rządów

– Zostało 5 dni do końca kampanii. 15 października PiS musi wygrać wybory. Jesteśmy gwarantem kontynuacji dobrych rządów. 8 lat doskonale pokazuje ile zmian zostało wprowadzonych, jak zmieniła się Polska, a jak wyglądało to podczas rządów opozycji. Proszę o oddanie głosów na Zjednoczoną Prawice dla dobra Polsk Jesteśmy wiarygodną partią. Nasze obietnice zamieniamy w czyny. Nie mamy nic do ukrycia, a jeżeli popełniamy jakiś błąd to się do niego przyznajemy i wyciągamy wnioski. Podczas rządów opozycji Polska popadała w ruinę - nie chcemy powrotu tamtych czasów pod władzą Tuska Rodzina jest filarem, programy społeczne są naszymi kluczowymi programami. Dzieci są najważniejsze. Potrzebujemy nowego pokolenia - bez dzieci pokolenie będzie zanikać. Godne życie, miejsca pracy oraz rosnące pensie są dobrą i widoczną zmianą, która została wprowadzona przez ostatnie lata naszych rządów – wyliczała marszałek Witek.

Zaznaczyła, że PiS troszczy się o wszystkich rodaków. – Zapewniamy bezpieczeństwo i nie pozwalamy, aby mundur polskiego funkcjonariusza był opluwany i obrażany. Nie pozwolimy, aby z Polski UE zrobiła drugą Lampedusę. Dla nas bezpieczeństwo i obrana naszej Ojczyzny jest priorytetem – podkreśliła polityk.

