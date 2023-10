Gen. Skrzypczak: Izrael szybko poradzi sobie z Hamasem

– Z całą pewnością nie mamy dziś do czynienia z pełnoskalową wojną – ocenił Waldemar Skrzypczak w rozmowie z portalem Salon24. – Państwo Izrael toczy walkę z terrorystami z Hamasu, nie z regularną armią. Dopóki będzie to jedynie Hamas, czy Hezbollah, o żadnej regularnej wojnie nie możemy mówić. Sytuację zmieniłoby zaangażowanie się jakiegoś innego państwa – przekonywał generał, zaznaczając, że prawdopodobieństwo takiego rozwoju sytuacji jest małe. Żadne państwo do wojny się nie włączy, ponieważ w regionie jest wszystko mniej więcej poukładane. Nikt nie chce więcej wojen, oprócz tej, która od dawna toczy się w Syrii – analizuje były dowódca Wojsk Lądowych.

Gen. Skrzypczak ocenia, że to co widzimy, "to cykliczne działania terrorystów. To się co jakiś czas dzieje, miewa różną skalę. Premier Izraela mówiąc o wojnie, ma rację w tym sensie, że państwo Izrael prowadzi wojnę z terrorystami. Sądzę, że bez problemu da sobie w tym konflikcie radę, ich armia stosunkowo szybko rozbije tych terrorystów".

– Mamy więc do czynienia z wojną z terroryzmem, która jednak nie przekształci się w regularne walki, nie rozleje się na cały region – podkreślił.

Wpływ Rosji?

Według wojskowego Rosja nie jest zamieszania w konflikt na Bliskim Wschodzie, ponieważ Kreml obecnie ma zbyt wiele własnych problemów". – Putin ma też pełną świadomość, że Bliski Wschód jest dla Rosji stracony. Rosjanie wciąż są obecni w Afryce, w państwach Sahelu, tam faktycznie to zaangażowanie jest. Nie ma jednak możliwości, żeby teraz włączali się w konflikty w innych miejscach świata. Byłoby to dla nich zupełnie nieopłacalne – powiedział gen. Waldemar Skrzypczak.

Według rozmówcy salonu24 Władimir Putin "nie będzie angażował się w innych miejscach na świecie, bo nie ma na to wystarczającego potencjału". – Putin dąży do rozprawienia się z Ukrainą, jak to określa. On zrobi wszystko, żeby tę wojnę jak najszybciej rozstrzygnąć na swoją korzyść, w przeciwnym razie ona będzie się przeciągać, Putin jej toczyć dalej nie chce. Potrzebuje jak najszybszych sukcesów na froncie, żeby podyktować jak najlepsze warunki zamrożenia konfliktu zbrojnego – podsumował były dowódca Wojsk Lądowych.

