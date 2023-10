"Nawet na krzywdzie dzieci...". Morawiecki ostro o Tusku

– Morawiecki osobiście odpowiada za to, Jarosław Kaczyński osobiście odpowiada za to, że państwo polskie mimo tak wielu przykładów bezkarności i bezczelności pedofilów w Polsce nie zrobiło nic w tej kwestii – stwierdził lider Koalicji Obywatelskiej podczas jednego z wieców wyborczych.

Do zarzutów odniósł się sam premier Morawiecki. Szef rządu w ostrych słowach skrytykował Tuska i zarzucił mu, że do celów kampanii wyborczej wykorzystuje krzywdę dzieci.

"Panie Donald Tusk, pańska kampania sięgnęła dna. Nawet na krzywdzie dzieci dzielisz Polaków. To my zaostrzyliśmy kary i powołaliśmy cyberpolicję, która w ostatnim roku zatrzymała ponad 100 pedofili. Działamy także w tej odkrytej niedawno sprawie" – napisał premier w mediach społecznościowych.

Pandora Gate. Afera pedofilska na You Tube

W ostatnich dniach wybuchła PandoraGate, czyli afera pedofilska w świecie polskich youtuberów i influencerów. Internetowy twórca Sylwester Wardęga opublikował film stanowiący wynik prywatnego śledztwa w tej sprawie. Przywołując screeny rozmów, wywiady i nagrania wideo, Wardęga przekonuje w swoim filmie, że część środowiska internetowego wiedziała o działaniach Stuu – internetowego twórcy, który miał spotykać się z nieletnią dziewczyną. Pisał do niej ponadto nieodpowiednie wiadomości. Sprawa wywołała olbrzymie poruszenie, gdyż są w nią zaangażowani inni popularni twórcy.

Z dostępnych informacji wynika jednak, że to, co ujawnił Wardęga, to jedynie wierzchołek góry lodowej, a w sprawę było zamieszanych zdecydowanie więcej przedstawicieli polskiego YouTube'a.

W niedzielę współpracujący z Wardęgą youtuber Mikołaj Tylko, działający pod pseudonim Konopskyy, opublikował nowy film w sprawie. W trwającym ponad godzinę nagraniu Konopskyy opublikował nowe fakty dotyczące Stuu, oraz innych influencerów: Boxdela, Dubiela, DJ Pallaside, Verteza, Vojtaza czy Dissowskyy'ego.

