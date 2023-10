"Zapytajcie tych cwaniaczków". Mocne słowa Czarnka w końcówce kampanii

Referendum ogólnokrajowe odbędzie się 15 października wraz z wyborami do Sejmu i Senatu. Politycy opozycji nawołują, aby nie brać w nim udziału. Ich zdaniem, pytania referendalne są tak skonstruowane, że wzmacniają przekaz władzy. Tymczasem Polacy, zgodnie z danym z jednego z sondaży, negatywnie oceniają apele opozycji. Na pytanie: "Czy podoba się pani/panu, gdy politycy namawiają do bojkotu zarządzanego referendum?", "Tak" odpowiedziało 29,8 proc. badanych, zaś "nie" – 70,2 proc.

Czarnek o referendum

Podczas rozmowy na antenie Programu Pierwszego Polskiego Radia minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek przekonywał, że referendum jest kluczowe dla przyszłości Polski i Europy. Przestrzegał także przed powtórzeniem się w Polsce sytuacji jaka ma miejsce w państwach Europy Zachodnie, gdzie muzułmańska mniejszość entuzjastycznie zareagowała na atak Hamasu na Izrael.

– Jeśli nie widzicie tego zdziczenia [tych - przyp. red.], którzy „Allah akbar” mają na ustach, dziś w Izraelu tam, gdzie dzieją się rzeczy tragiczne i nie widzicie tego co, dzieje się w Berlinie czy Belgii, we Francji czy innych miastach Europy Zachodniej, czyli świętowania ataku na naszą cywilizację, to nie idźcie państwo na referendum – powiedział polityk.

Czarnek odniósł się także do apeli opozycji, aby nie brać udziału w referendum. Jak wskazał, jeśli ktoś popiera postawione w referendum kwestie, wystarczy wziąć kartę do głosowania i zaznaczyć odpowiedź "tak".

– Zapytajcie tych cwaniaczków, skoro jest tak dobrze, to dlaczego nie chcecie iść na referendum i nie chcecie powiedzieć po prostu "nie”. Przecież wystarczy iść na referendum, ono i tak się odbędzie. Karty referendalne i tak wszystkim będą wydawane, także tym cwaniaczkom z PO, PSL, od Hołowni, Lewicy – powiedział.

Czytaj też:

Czarnek: To dzięki Polsce Ukraina jeszcze istnieje. Zełenski powinien pójść po rozum do głowyCzytaj też:

"Linia zdrady Tuska". Czarnek: Miasta na wschodnich ziemiach miały być Buczą