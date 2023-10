"Typ 096 będzie koszmarem". Chiny blisko przełomu w wyścigu zbrojeń

Wyścig zbrojeń przybiera na sile. Chiny rozpoczynają produkcję nowej generacji okrętów podwodnych uzbrojonych w broń nuklearną. Spekuluje się, że chińskie maszyny po raz pierwszy mogą rzucić wyzwanie USA i sojuszników.

Rosyjska technologia

Według agencji Reuters, która opisuje całą sprawę, istnieje coraz więcej dowodów na to, że do końca Chiny wprowadzą do służby okręt podwodny z rakietami balistycznymi Typ 096. Co więcej, rosyjska technologia ma w tym procesie odegrać jedną z kluczowych ról.

Badania omówione na majowej konferencji w US Naval War College i opublikowane w sierpniu przez Chiński Instytut Studiów Morskich tej uczelni przewidują, że nowe statki będą znacznie trudniejsze do wyśledzenia. Wszystko dzięki wsparciu technologicznemu z Moskwy. Zdaniem siedmiu analityków i trzech dyplomatów wojskowych, wniosek ten jest wiarygodny.

– Typ 096 będzie koszmarem. Będzie bardzo, bardzo trudny do wykrycia – powiedział jeden z badaczy, analityk wywiadu marynarki wojennej Christopher Carlson.

Potężna broń Pekinu

W dokumencie podkreślono, że okręt podwodny Typ 096 będzie konkurował z nowoczesnymi rosyjskimi okrętami podwodnymi pod względem niewidzialności, czujników i uzbrojenia. Stwierdzono, że skok w zakresie chińskich zdolności na morzu będzie miał "głębokie” konsekwencje dla Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników w regionie IndoPacyfiku.

Dokument zawiera także zdjęcia satelitarne wykonane w nowej chińskiej stoczni Huludao, pokazujące fragmenty solidnego kadłuba dużego okrętu podwodnego będącego w fazie opracowywania. Zgodnie z harmonogramem okręty podwodne zostaną wprowadzone do służby w 2030 roku.

Ani rosyjskie, ani chińskie ministerstwo obrony nie odpowiedziało na prośby agencji Reuters o komentarz.

