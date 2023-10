"Ostrzegaliśmy ich". Media: Izrael zignorował doniesienia o możliwym ataku

Według "The Times of Israel”, Egipt, który często pośredniczy między Izraelem a Hamasem, wielokrotnie ostrzegał Izraelczyków przed przygotowaniem przez Palestyńczyków "czegoś wielkiego”. Gazeta powołuje się na anonimowego przedstawiciela egipskiego wywiadu.

Według niego, izraelscy urzędnicy skupili się na Zachodnim Brzegu i bagatelizowali zagrożenie ze strony Gazy.

– Ostrzegaliśmy ich o rychłym wybuchu sytuacji, który jest bardzo bliski i że będzie duży. Jednak zlekceważyli takie ostrzeżenia – powiedział urzędnik, który pragnął zachować anonimowość, gdyż nie jest upoważniony do ujawniania tego typu informacji.

Atak Hamasu na Izrael

W tej chwili wiadomo o co najmniej 700 zabitych Izraelczykach i obywatelach krajów trzecich, ponad stu porwanych zakładnikach i ponad 2 tysiącach rannych.

Obecnie siły lądowe armii izraelskiej w dalszym ciągu oczyszczają obszary przygraniczne ze Strefą Gazy, podczas gdy siły powietrzne uderzają w samą Gazę. W ciągu jednej nocy zaatakowano ponad 500 obiektów Hamasu.

– Obywatele Izraela, jesteśmy w stanie wojny i ją wygramy. To nie jest operacja militarna, to nie jest eskalacja. Dziś rano Hamas rozpoczął morderczy atak z zaskoczenia przeciwko państwu Izrael i jego obywatelom. Działamy od samego rana – powiedział w krótkim oświadczeniu premier Izraela Benjamin Netanjahu. I podkreślił, że "wróg zapłaci cenę, jakiej nigdy nie poznał".

Według agencji Reuters, Hamas przygotowywał się do ataku od kilku lat, próbując uśpić izraelski wywiad i wprowadzić go w błąd co do swoich zamiarów.

The "Wall Street Journal" dodaje, że Iran pomógł Hamasowi zaplanować inwazję na Izrael. Planowanie rozpoczęło się już w sierpniu, szczegóły dopracowywano na dwutygodniowych spotkaniach. Jednak sam Iran oficjalnie zaprzeczył swojemu udziałowi w ataku.

