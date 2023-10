Debata TVP. Bosak: To nie kryzys, to rezultat

– Pakiet unijny zmuszający Polskę do relokacji, do przyjmowania nielegalnych imigrantów przedstawianych jako uchodźcy należy odrzucić. To nie jest rozwiązanie, które służy obronie granic. To rozwiązanie, które ma zinstytucjonalizować ogromny strumień milionów ludzi z Afryki i Azji, którzy chcieliby się dostać do tego rezerwatu bogactwa, jakim jest UE – powiedział prezes Ruchu Narodowego.

Migracja. Bosak: Nie powtarzajmy błędów Zachodu

– Nie ma żadnej podstawy, żeby to, co finansuje rząd niemiecki, czyli statki wożące ludzi od Wybrzeży Afryki na północ Morza Śródziemnego uznawać za kryzys. To nie jest kryzys, to rezultat działań państw europejskich – powiedział lider Konfederacji.

Bosak podkreślił, że proceder ten trzeba zatrzymać, a w razie konieczności użyć siły. – Tak jak robi Australia. Straż przybrzeżna ma prawo używać siły po to, żeby zawrócić łodzie. Ta strategia działa – zaznaczył.

– Jednocześnie trzeba odrzucić strategię rządu Morawieckiego, strategię otwartych granic, gdzie jesteśmy rekordzistami jeśli chodzi o przyjmowanie legalnej, masowej, niekontrolowanej migracji zarobkowej. Konfederacja proponuje pakiet odpowiedzialnej polityki migracyjnej. Bądźmy mądrzy przed szkodą, nie powtarzajmy błędów Zachodu – powiedział.

Debata TVP

Telewizja Polska jest ustawowo zobowiązana do przeprowadzenia debaty pomiędzy przedstawicielami komitetów wyborczych, które zarejestrowały swoje listy we wszystkich okręgach. Zaproszenie otrzymały zatem wszystkie te sztaby.

W debacie PiS reprezentuje premier Mateusz Morawiecki. W imieniu Koalicji Obywatelskiej występuje Donald Tusk. Pozostali to Krzysztof Bosak – Konfederacja, Szymon Hołownia – Trzecia Droga, Joanna Scheuring-Wielgus – Lewica oraz Krzysztof Maj – Bezpartyjni Samorządowcy.

Prowadzący to Anna Bogusiewicz-Grochowska i Michał Rachoń.

Czas debaty to około godzina, transmisja na TVP1, TVP Info, TVP Polonia, a także na Onet.pl.

