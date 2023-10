Scheuring-Wielgus: Na granicy polsko-białoruskiej umierają dzieci

– Polska potrzebuje naprawdę mądrej polityki migracyjnej, takiej, która daje nam bezpieczeństwo tu i teraz, ale również takiej, która nie pozwala na to, żeby w lasach umierały dzieci. Tak, jak teraz co się dzieje na granicy polsko-białoruskiej – powiedziała przedstawicielka Lewicy.

Scheuring-Wielgus: Przecież każdy z nas chciał kiedyś wyjechać do innego kraju

– My na Lewicy mamy jasny pomysł, to jest wzorowane na pomyśle kanadyjskim, Kanada co roku ustala limit osób, które mogą wjechać do kraju. Dane osoby są sprawdzane pod najróżniejszym względem, karalności, są robione zdjęcia, pobierane linie papilarne i to jest bardzo dobry model, bo w polityce migracyjnej trzeba zawsze mieć na pierwszym miejscu to, że człowiek zawsze pozostaje człowiekiem. Przecież każdy z nas chciał kiedyś wyjechać do innego kraju, po lepsze życie. Ja sama wyjeżdżałam jak byłam studentką do Londynu i pracowałam na zmywaku i tak samo przyjeżdżają do nas ludzie za chlebem i za lepszą pracą – mówiła Scheuring-Wielgus.

Debata TVP

Telewizja Polska jest ustawowo zobowiązana do przeprowadzenia debaty pomiędzy przedstawicielami komitetów wyborczych, które zarejestrowały swoje listy we wszystkich okręgach. Zaproszenie otrzymały zatem wszystkie te sztaby.

W debacie PiS reprezentuje premier Mateusz Morawiecki. W imieniu Koalicji Obywatelskiej występuje Donald Tusk. Pozostali to Krzysztof Bosak – Konfederacja, Szymon Hołownia – Trzecia Droga, Joanna Scheuring-Wielgus – Lewica oraz Krzysztof Maj – Bezpartyjni Samorządowcy.

Prowadzący to Anna Bogusiewicz-Grochowska i Michał Rachoń.

Czas debaty to około godzina, transmisja na TVP1, TVP Info, TVP Polonia, a także na Onet.pl.

