W rozmowie z ukraińską agencją informacyjną Unian dyrektor Centrum Badań nad Problemami Społeczeństwa Obywatelskiego Witalij Kułyk zasugerował, że Moskwa mogłaby zdecydować się zaatakować państwa bałtyckie.

– Myślę, że jest to scenariusz, który Rosja może zrealizować w ramach asymetrycznego kroku, aby zadać Zachodowi cios i zmusić go do negocjacji i uznania swojego wyłącznego statusu imperium – powiedział.

Dzień wcześniej prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział, że jeśli Federacji Rosyjskiej uda się zamrozić konflikt z Ukrainą do 2028 roku i zdobyć w ten sposób czas na odbudowanie zniszczonego potencjału militarnego, wtedy będzie mogła nie tylko rozpocząć nową wojnę z jego krajem, ale także zaatakować państwa bałtyckie – Litwę, Łotwę i Estonię.

Kulik nie uważa takiego scenariusza za mało prawdopodobny. – W 2019 r. rosyjski atak na Ukrainę również uznano by za mało prawdopodobny – podkreślił.

Atak na państwa bałtyckie

Estonia i Litwa graniczą z Federacją Rosyjską, a Litwa z rosyjską enklawą, Obwodem Kaliningradzkim. Wszystkie trzy kraje są członkami Sojuszu Północnoatlantyckiego (NATO). Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę na pełną skalę władze państw bałtyckich wielokrotnie wyrażały obawę przed możliwym atakiem ze strony Federacji Rosyjskiej.

Na początku roku szef Pentagonu Lloyd Austin podkreślił, że Stany Zjednoczone są gotowe, jeśli zajdzie taka potrzeba, zapewnić ochronę Estonii, Litwie i Łotwie.

– Jesteśmy zjednoczeni z wami, aby odstraszać i bronić się przed wszelkimi zagrożeniami dla naszego wspólnego bezpieczeństwa – powiedział w Austin w lutym tego roku.

Była premier Wielkiej Brytanii Liz Truss jest przekonana, że dla tych trzech krajów należy opracować plan działania na wypadek upadku rosyjskiego rządu.

