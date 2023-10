"Ochłodzenie relacji z Ukrainą to zabieg celowy". Rau: Znamy genezę tego stanu rzeczy

Jak przekazała niedawno korespondentka TVP w Brukseli Dominika Cosić, Niemcy i Francja obiecały władzom Ukrainy szybkie wejście do UE, jeśli Kijów pomoże w obaleniu obecnego polskiego rządu. Berlin i Paryż twierdzą, że bez zmiany traktatów nie można rozszerzyć UE, a to Polska blokuje te zmiany.

Doniesienia Cosić podzieliły polityków i komentatorów. Część z nich odrzuciło je w całości. Inni uważają, że taka zakulisowa gra między Berlinem i Paryżem a Kijowem rzeczywiście ma miejsce. Faktem jest, że stosunki polsko-ukraińskie uległy w ostatnich tygodniach znaczeniu pogorszeniu.

Błędne kalkulacje Kijowa

Zdaniem ministra spraw zagranicznych Zbigniewa Raua, władze w Kijowie, z inspiracji rządu niemieckiego, dokonały politycznego zwrotu w kierunku Berlina, decydując się odstawić Polskę na boczny tor.

– My znamy genezę tego stanu rzeczy – podkreślił szef MSZ na antenie Polskiego Radia 24, dodając, że "bez wątpienia jest to wynik zwrotu politycznego, zainspirowanego w Berlinie".

W efekcie tego zwrotu, zdaniem Raua, "zarówno ośrodek prezydencki, jak i rząd doszły do wniosku, że bardziej korzystne dla Ukrainy będzie zbliżenie z Niemcami, jako tym gwarantem takiego szybkiego przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej". Jak wskazał minister, kalkulacje Kijowa mogą okazać się błędne.

– Nasz rząd z perspektywy Berlina i Brukseli jest postrzegany jako główna przeszkoda w zabiegach zmierzających do federalizacji Europy. Do tego zbliżenia niemiecko-ukraińskiego dołącza się także oczekiwanie, niestety także działanie, na rzecz nieprzedłużenia nam przez społeczeństwo polskie mandatu do sprawowania władzy w III kadencji. I tutaj rzeczywiście to ochłodzenie […] naszych relacji z Ukrainą wygląda na zabieg niestety celowy i świadomy – wyjaśnił szef polskiego MSZ.

