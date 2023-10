Ziobro przypomina, dlaczego warto wziąć udział w referendum

Trwa ostatni tydzień kampanii wyborczej. Wszystkie liczące się w walce o mandaty stronnictwa polityczne: Zjednoczona Prawica, Koalicja Obywatelska, Konfederacja, Trzecia Droga, Lewica i Bezpartyjni Samorządowcy, wypuszczają liczne materiały, którymi próbują poszerzyć swoje elektoraty.

Wraz z wyborami przeprowadzone zostanie referendum. Poszczególne formacje prezentują odmienne stanowiska co do tego przedsięwzięcia. O udział w nim i w głosowanie "4 razy nie" apelują przedstawiciele Zjednoczonej Prawicy. W nowym spocie do uczestnictwa w referendum zachęcał lider Suwerennej Polski, Zbigniew Ziobro.

Ziobro apeluje ws. referendum

– Dziś Polska to jeden z najbezpieczniejszych krajów w Europie. Jeśli 50 proc. Polaków pójdzie na referendum to jego wynik będzie prawnie wiążący dla każdego rządu – mówi minister sprawiedliwości na nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych.

– Jeśli Polacy zdecydują, że nie zgadzają się na przyjęcie tysięcy islamskich imigrantów z krajów Unii Europejskiej, to żaden rząd nie będzie mógł ich sprowadzić. Obrońmy taką Polskę w referendum 15 października, w której każda kobieta i każde dziecko może bezpiecznie, bez strachu wychodzić z domu – apeluje polityk SP.

twitter

Pytanie o imigrantów

15 października wraz z wyborami do Sejmu i Senatu odbędzie się referendum, w którym chętni będą mogli udzielić odpowiedzi na cztery pytania.

Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki? Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn? Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi? Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?

Czytaj też:

Ważny komunikat PKW. Chodzi o karty do głosowaniaCzytaj też:

Skarga Trzeciej Drogi ws. referendum. Jest decyzja Sądu Najwyższego