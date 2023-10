Biedroń o "czarno-brunatnej cywilizacji PiS-u i Konfederacji" i "Polsce dla każdego"

Trwa ostatni tydzień kampanii wyborczej. Wszystkie liczące się w walce o mandaty stronnictwa polityczne: Zjednoczona Prawica, Koalicja Obywatelska, Konfederacja, Trzecia Droga, Lewica i Bezpartyjni Samorządowcy organizują liczne konwencje tematyczne i spotkania z wyborcami. We wtorek liderzy Lewicy pojawili się we Wrocławiu. Spotkanie było skierowane w szczególności do ludzi młodych. Taka też była tematyka przemówień.

Biedroń: Czarno-brunatna cywilizacja PiS-u i Konfederacji

Robert Biedroń po raz kolejny straszył PiS-em i Konfederacją. – 15 października te dwie armie zdecydują, one naprawdę zdecydują w jakim kierunku pójdzie Polska. W tych wyborach kilkaset tysięcy młodych ludzi po raz pierwszy będzie głosowało. Pójdzie do urn wyborczych i wybierze między dwoma cywilizacjami: między czarno-brunatną cywilizacją PiS-u i Konfederacji, która mówi „nie” UE, a wcale nie mówi „nie” Federacji Rosyjskiej – grzmiał ze sceny.

– Cywilizacji, która nie tylko chce zjadać psy jak hot dogi, ale cywilizacja, która uważa, że miejsce kobiety jest w kuchni i jest częścią inwentarza domowego – twierdził Biedroń.

"Polska należy do każdego"

Jego zdaniem jest też opcja wyboru „drugiej cywilizacji”. – Cywilizacja młodych ludzi, którzy chcą żyć w wolnej Polsce, którzy chcą żyć w Polsce, w której nawzajem się uśmiechamy. Gdzie jesteśmy tolerancyjni, gdzie miłość oznacza miłość, a wolność oznacza to, że z Warszawy do Lizbony nie musimy brać paszportu. Gdzie godność ludzka oznacza szacunek dla każdego, bez względu na to do jakiego pokolenia należymy – kontynuował polityk.

– Kiedy pytacie, dlaczego należy głosować na Lewicę, dlaczego nam tak bardzo zależy na tym, żeby młodzi ludzie się zmobilizowali, wykorzystali tę szansę, którą dają wybory, to odpowiedź jest bardzo prosta. Chcemy żyć w Polsce, która należy do każdego, bo na to się umówiliśmy w konstytucji. Konstytucja mówi: „Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli” i to także młodych – powiedział Robert Biedroń.

Czytaj też:

Relokacja imigrantów. Poseł Lewicy: Jesteśmy w stanie unieść ryzykoCzytaj też:

Konfederacja odpowiada Lewicy: To jest dopiero obłuda