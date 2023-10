"Wszyscy na wybory!". Trzaskowski wprowadza bezpłatną komunikację miejską 15 października

– Kto głosuje, ten się liczy! A kto na najbliższe wybory jedzie komunikacją miejską, ten nie płaci za bilet. 15 października z transportu publicznego w Warszawie będzie można korzystać bezpłatnie. Wszyscy na wybory! – tak do udziału w głosowaniu zachęca prezydent Rafał Trzaskowski.

"Trwa ostatni przedwyborczy tydzień. Prezydent Warszawy podjął decyzję, że głosujący w stolicy będą mogli 15 października skorzystać z bezpłatnego transportu publicznego. Już w najbliższą niedzielę o godz. 7:00 zostaną otwarte lokale wyborcze. Wyborca, który figuruje na liście lub okaże odpowiednie zaświadczenie, otrzyma trzy karty do głosowania. Cały czas można się upewnić, czy nasze nazwisko jest w spisie wyborców, do czwartku można także uzyskać zaświadczenie o głosowaniu poza miejscem zamieszkania" – czytamy w komunikacie opublikowanym przez stołeczny Ratusz,

Wskazano, że do 9 października w Warszawie do spisu dopisało się ponad 105 tys. osób, tylko w poniedziałek ponad 16,5 tys. za pośrednictwem platformy ePUAP. "Ponad 38 tys. osób wystąpiło o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania. Liczba wydanych zaświadczeń o prawie do głosowania w skali kraju na chwilę obecną to 327 720 – udział Warszawy w wydanych zaświadczeniach to 11,70 proc."

Władze stolicy informują, że "aby ułatwić mieszkańcom załatwienie spraw związanych z wyborami do 12 października 2023 r. wszystkie Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w urzędach dzielnic oraz Wydział Ewidencji Ludności i Rejestracji Pojazdów właściwy dla Dzielnicy Śródmieście przy ul. Leona Kruczkowskiego 2 są czynne do godz. 18".

Oto, jak chcą głosować Polacy. PiS na czele, Trzecia Droga zagrożona

PiS może liczyć na 8 pkt. proc. przewagi nad drugą w zestawieniu Platformą Obywatelską – wynika z najnowszego sondażu IPSOS. Badanie zostało przygotowane na zlecenie radia Tok FM oraz lewicowego portalu OkoPress. Z sondażu wynika, że do Sejmu weszłoby 5 komitetów: PiS, KO, Konfederacja, Lewica i Trzecia Droga.

Z sondażu wynika, że PiS może liczyć na 36 proc. Dokładnie taki sam wynik partia Kaczyńskiego uzyskała w poprzednim sondażu z września.

Na drugim miejscu tradycyjnie plasuje się Koalicja Obywatelska. Partia Tuska notuje spadek o 1 pkt. proc. i obecnie cieszy poparciem 28 proc. Polaków. Na trzecim miejscu podium znalazła się Konfederacja, którą wskazało 9 proc. ankietowanych. To o 2 pkt. proc. więcej niż w poprzednim sondażu.

Bardzo niebezpiecznie wygląda natomiast sytuacja Trzeciej Drogi. Sojusz PSL i Polski 2050 co prawda wchodzi do Sejmu, ale z poparciem na poziomie 8 pkt proc. formacja dosłownie balansuje na progu wyborczym (taki sam wynika Trzecia Droga miała w poprzednim badaniu).

Również 8 proc. uzyskała Lewica w najnowszym badaniu (spadek o 2 pkt. proc.).

Progu wyborczego nie przekraczają jednak Bezpartyjni Samorządowcy z wynikiem na poziomie 2 proc. Opcję Inna Partia wskazało 1 proc. respondentów. Nadal 9 proc. badanych nie wie, na kogo zagłosuje. Deklarowana frekwencja wynosi 70 proc.

