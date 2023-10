Mentzen o tajemniczej zapowiedzi ws. premiera. "To będzie duża sprawa"

We wtorek gościem Bogdana Rymanowskiego w Polsat News był Sławomir Mentzen. Współprzewodniczący Rady Liderów Konfederacji odpowiadał na pytania dotyczące m.in. kampanii wyborczej, dymisji generałów, polityki wobec Ukrainy, polityki migracyjnej, a także walk Hamasu z Izraelem.

Na początku został jednak zapytany o tajemniczego twita, w którym zapowiedział, że w środę przed południem publicznie złoży propozycję dotyczącą stanowiska premiera Polski.

– To będzie bardzo duża sprawa, którą ujawnię jutro przed południem – zdradził, dopytywany przez Rymanowskiego o jakieś konkrety. – Absolutnie nikt nie spodziewa się tego, co powiem. Czegoś takiego w polskiej polityce wcześniej nie było – powiedział.

Mentzen: Chcemy zakopać układ PO-PiS-u

Polityk został też zapytany, czy Konfederacja wystawi Krzysztofa Bosaka jako kandydata na marszałka Sejmu.

– Jeszcze nie zdecydowaliśmy, czy Krzysztof Bosak będzie naszym kandydatem na marszałka. Rzeczywiście takie plany są omawiane i nie da się ukryć, że spośród wszystkich potencjalnych posłów kolejnej kadencji Krzysztof Bosak wydaje się tu najlepszym kandydatem – powiedział Mentzen.

Lider Nowej Nadziei po raz kolejny przypomniał, że celem Konfederacji nie jest przedłużenie władzy PiS, ani przyczynienie się do powrotu rządów Tuska.

– Bardzo wyraźnie mówimy od wielu miesięcy chcemy zakończyć rządy PiS-u i nie dopuścić do rządów Donalda Tuska. Każdy kto widział wczorajszą debatę doskonale rozumie dlaczego nie chcemy, żeby rządził Morawiecki, czy rządził Tusk. Tusk i Kaczyński powinni przejść na emeryturę. Gramy na zupełnie nowe rozdanie, chcemy zupełnie nowej polityki. Chcemy zakopać ten cały układ PO-PiS-u trwający tu niestety od 18 lat – powiedział Sławomir Mentzen.

Koniec socjalu dla Ukraińców

Przypomniał także o stanowisku Konfederacji, żeby wreszcie zaprzestać wypłacania Ukraińcom rozmaitych świadczeń socjalnych z pieniędzy polskich podatników. – Pieniądze polskiego podatnika powinny iść na polskie interesy. Powiedziałem, żeby nie wypłacać socjalu Ukraińcom – powiedział Mentzen.

Sprzeciw wobec polityki covidowej

W dalszej części programu przedstawiciel wolnościowców i narodowców przypomniał o tym, jak przeciwstawili się tzw. polityce covidowej rządu, popieranej w dużej mierze przez lewą stronę opozycji.

– 10 proc. daje nam koło 40 posłów. Przez większość poprzedniej kadencji mieliśmy zaledwie 11 posłów. Tych 11 posłów pozwoliło wywierać nacisk na rząd. Dzięki nam COVID tak szybko się skończył, a walka z nim nie była tak brutalna jak na Zachodzie. Mamy wielką misję w następnej kadencji: zatrzymać wariactwa i PiS-u, i Platformy –stwierdził polityk.

Konfederacja przeciwko masowej migracji

Mentzen wskazał, że Konfederacja opowiada się przeciwko narzucaniu Polsce relokacji imigrantów.

– Nie możemy zgodzić się na to, żeby UE siłowo przysyłała nam do Polski ludzi, którzy wcale nie chcą tu być, a potem karała nas za to że oni z Polski wyjadą. Czy my mamy jakieś obozy dla uchodźców tworzyć, bo Niemcy tego chcą? (…0 To nie jest polska historia, polska tradycja – mówił Mentzen o pakcie migracyjnym.

