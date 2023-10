Kowal: Będziemy budować relacje ze wszystkimi państwami

W ostatni tydzień kampanii wyborczej w Polsat News organizuje debaty tematycznych. W poniedziałek reprezentanci komitetów wyborczych przedstawiali propozycje swoich ugrupowań w zakresie polityki społecznej. We wtorek przedmiot debaty stanowi polityka zagraniczna.

Pytanie o Ukrainę

Uczestnicy debaty to Radosław Fogiel – PiS, Paweł Kowal – KO, Anna Bryłka – Konfederacja, Paweł Zalewski – Trzecia Droga, Andrzej Szejna – Lewica, Dariusz Kacprzak – Bezpartyjni Samorządowcy.

Jedno z pytań dotyczyło polityki wobec Ukrainy. „W jaki sposób ułożyć relacje polsko-ukraińskie, biorąc pod uwagę współpracę na poziomie wojskowym, gospodarczym, historycznym, ale także udział w powojennej odbudowie Ukrainy”. Na odpowiedź politycy mają jedynie minutę.

Kowal: Będziemy budować relacje

– Chodzi o to, żeby w Polsce w związku z tym procesem powstało dużo nowych miejsc pracy, nowy korytarz transportowy, nowy terminal przeładunkowy na Podkarpaciu tak, żeby ten proces odbudowy odpowiadał aspiracjom Polaków – powiedział Paweł Kowal.

– Polacy otworzyli swoje domy. Ponad rok temu wybuchło powstanie humanitarne, pokazaliśmy, że potrafimy stanąć na wysokości zadania, a teraz potrzebujemy rządu, który w momencie, kiedy decydują się duże pieniądze na odbudowę Ukrainy, będzie potrafił reprezentować polskie interesy – dodał.

– Kiedy słucham, że minister Rau się obraził, to chciałbym powiedzieć ministrowi Rauowi, którego tu dziś nie ma – na obrażanie się to jest miejsce na herbatce u cioci albo na nalewkach u wuja. A minister spraw zagranicznych po tych wyborach będzie prowadził polską politykę na miarę interesów i będzie interesował się wyłącznie polskim interesem narodowym w duchu realizmu. Będzie budował relacje z Ukrainą, z Niemcami, z Francją, z wszystkimi państwami, tak, by polscy obywatele mogli na tym zyskać – powiedział przedstawiciel KO.

