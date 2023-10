"Postanowił pomóc PiS". Grodzki wychodzi z własną inicjatywą tuż przed wyborami

Podczas rozmowy na antenie Radia Zet marszałek Senatu Tomasz Grodzki zapowiedział, że "najprawdopodobniej jutro lub w piątek wieczorem" wygłosi orędzie. Tematem ma być bezpieczeństwo państwa po poniedziałkowych dymisjach najważniejszych generałów w polskiej armii. W ocenie polityka, "sytuacja jest poważna".

– Jeżeli dwóch najważniejszych dowódców polskiej armii składa dymisje, mając dość upolityczniania armii wbrew zapisom konstytucji, że wojsko jest neutralne, wojsko strzeże Konstytucji, żołnierz strzeże polskich granic, uznałem, że zwłaszcza widzom TVP, którzy mają, trzeba to powiedzieć jasno, ograniczony dostęp do informacji, należy się parę słów wyjaśnienia – powiedział Grodzki w rozmowie z dziennikarzem.

Senator PiS kpi

Kpiną na zapowiedź Grodzkiego zareagował Marek Pęk, senator Prawa i Sprawiedliwości. Jego zdaniem, pomysł marszałka Senatu to... świetna wiadomość dla jego partii.

"Marszałek #Grodzki postanowił pomóc #PiS na ostatniej prostej kampanii - szykuje kolejne orędzie... #ImmunitetPlus" – napisał Pęk w serwisie X, nawiązując do zarzutów korupcyjnych, jakie Grodzkiemu stawia prokuratura.

Przypomnijmy, że Prokuratura Regionalna w Szczecinie skierowała do Senatu wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej marszałka Tomasza Grodzkiego. Szczecińska prokuratura zgromadziła zeznania 236 świadków, którzy potwierdzili, że żądano od nich pieniędzy w zamian za przyspieszenie przyjęcia do szpitala.

Ponadto marszałka Senatu obciążają wyjaśnienia dwóch lekarzy, także podejrzanych w sprawie, którzy wprost wskazują na jego udział w przestępczym procederze, opinia biegłych z zakresu finansów oraz zabezpieczony w śledztwie dokument w postaci arkusza kalkulacyjnego stworzonego na potrzebny wewnętrznych rozliczeń.

