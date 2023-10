15 października 2023 roku, czyli koniec balu!

Balu – w rozumieniu szalonego i, zdawałoby się, niczym nieograniczonego, a na pewno do tej pory niepohamowanego rozdawania wyborcom przez rząd ciężko zarabianych przez polskich podatników pieniędzy; pieniędzy najpierw bez skrupułów zabieranych polskim podatnikom. I na dodatek zadłużania w tym celu przez ten sam rząd tych samych polskich podatników na całe następne dekady.

To koniec balu – bez względu na wynik tych wyborów. To koniec balu – bez względu na to, kto w nich zatriumfuje i czy komukolwiek uda się stworzyć rząd.

Albowiem – w zasadzie bez względu na wynik nadchodzących wyborów – wiadomo, że w kolejnych latach nie uda się utrzymać tego tempa rozdawnictwa – przypominającego rozrzucanie ze śmigłowców pieniędzy niczym konfetti – które narzucił PiS.