Szef MON zatwierdził umowy na nowy sprzęt dla wojska. "Przełamaliśmy beton"

W środę szef MON zatwierdził umowę dot. pozyskania sześciu wozów dowodzenia na platformie Kołowego Transportera Opancerzonego. Wartość zamówienia wynosi ok. 100 mln złotych brutto. Dostawy pojazdów zostaną zrealizowane w 2025 r.

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak zatwierdził także umowę dot. pozyskania podwozi samochodowych Jelcz dla zakontraktowanych dwóch kolejnych Morskich Jednostek Rakietowych (MJR). Wartość zamówienia to 470 mln złotych brutto, a dostawy pojazdów mają być realizowane w latach 2024 – 2029. MJR przeznaczona jest do zwalczania okrętów przeciwnika, osłony głównych baz morskich Marynarki Wojennej, rejonów dogodnych do lądowania desantu morskiego oraz ważnych obiektów wojskowych i przemysłowych rozmieszczonych na wybrzeżu.

twitter

Błaszczak: Przełamaliśmy beton

– Zdajemy sobie sprawę z zagrożeń bezpieczeństwa. Za naszą wschodnią granicą toczy się regularna wojna. Dwa lata temu na Polskę został przypuszczony atak hybrydowy, który ciągle trwa. Najlepszą odpowiedzią na te zagrożenia jest silne Wojsko Polskie – zapewnił w swoim wystąpieniu Mariusz Błaszczak.

– Dziś odbudowujemy jednostki wojskowe. Po 18 latach odbudowujemy np. artylerię, po 20 latach odbyły się w tym roku ćwiczenia polskiego lotnictwa na drogowych odcinkach lotniskowych. Mamy 186 tys. żołnierzy, włączając żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej i dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Bardzo się cieszę, że młodzi ludzie chętnie wstępują do Wojska Polskiego. Jestem przekonany, że armia będzie liczyła 300 tys. żołnierzy, tylko trzeba pamiętać, że to jest proces – mówił minister obrony narodowej. Szef MON podkreślił, że w polskiej armii "dzieje się bardzo dobrze".

– Przełamaliśmy beton, jeżeli chodzi o przyjmowanie do wojska. Przełamaliśmy beton, jeżeli chodzi o zamówienia broni dla Wojska Polskiego – zaznaczył.

Czytaj też:

Szef MON: Nie ma zgody, żeby wprowadzać w Polsce chaos w sytuacji zagrożeniaCzytaj też:

Prezydent ogłosił zmiany w armii. Znamy nazwiska nowych dowódców